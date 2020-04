Serie-A-Clubs dürfen ab 18. Mai wieder trainieren

via

Nach der Ankündigung zur Lockerung diverser Corona-Beschränkungen durch die italienische Regierung können die Clubs der Serie A am 18. Mai wieder das Training aufnehmen. Premierminister Giuseppe Conte hatte am Sonntagabend verkündet, dass im professionellen Mannschaftssport von diesem Datum an das Training wieder erlaubt sei. Die Serie A pausiert seit dem 9. März.

Zwölf Spieltage stehen in Italiens höchster Fußball-Spielklasse noch aus. Möglicherweise wäre ein Neustart der Liga im Juni somit möglich. Im Individualsport könnten Athleten bereits vom 4. Mai an wieder mit dem Training beginnen.

Italien ist besonders hart von der Pandemie betroffen. Seit Februar wurden mehr als 26 600 Corona-Tote registriert. Insgesamt zählte der Zivilschutz fast 200 000 Menschen, die sich offiziell mit dem Sars-CoV-2-Erreger infiziert hatten.

