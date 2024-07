Sieg in Neusiedl: Rapid gelingt Cup-Aufstieg

Der SK Rapid hat seine Auftakthürde im ÖFB-Cup souverän genommen. Zum Abschluss der ersten Runde am Sonntag setzte sich der Finalist der vergangenen beiden Ausgaben beim Regionalligisten SC Neusiedl am See 1919 verdient mit 2:0 (1:0) durch. Neuzugang Dion Beljo (39.) und Dennis Kaygin (73.) trafen für die Hütteldorfer.



Im Burgenland kontrollierte Rapid das Geschehen, kam zu einer Vielzahl an Chancen und feierte im zweiten Saisonspiel nach dem Hinspiel-2:1 in der Europa-League-Quali bei Wisla Krakau den zweiten Sieg. Augsburg-Leihgabe Beljo klopfte erst mit einem Stangenschuss an (9.), nach einer halben Stunde scheiterte der 22-jährige Kroate freistehend an Neusiedl-Tormann Mathias Gindl.

Beljo brachte das Team von Trainer Robert Klauß nach einem Eckball verdient in Führung. Stürmer Noah Bischof vergab mehrere Großchancen (34., 59., 75.), Christoph Lang (51.) und Beljo (52.) trafen erneut Aluminium. In der Schlussphase sorgte Kaygin mit einem Volleyschuss für die Entscheidung gegen den Ostligisten.