Der Ivorer Yan Diomande ist nicht mit RB Leipzig ins Trainingslager nach Österreich gereist, nachdem er sich am Samstag krankgemeldet hat. Das Warten auf die Freigabe für den Real-Madrid-Wechsel geht weiter. Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer äußert sich exklusiv bei Sky Sport zur Personalie Diomande und dementiert eine Einigung mit den Königlichen.

„Klar ist, dass der eine oder andere sogenannte Transferexperte vor einigen Tagen vermeldet hat, dass der Deal durch ist oder ‚here we go‘ – das ist einfach nicht so. So weit ist es noch nicht“, betonte Schäfer. Der Status quo? Diomande will den Wechsel zu Real Madrid, hofft auf eine schnelle Einigung. RB bleibt aber weiterhin hart: Leipzig fordert nach Sky Sport-Infos garantierte 120 Millionen zuzüglich Bonuszahlungen.

Die Roten Bullen planen schon bald wieder mit dem Ivorer: „Yan ist auf dem Weg der Besserung, ich habe gestern mit ihm telefoniert“, sagte Schäfer. „Sobald er genesen ist und sich bereit fühlt, wird er den Weg nach Österreich auf sich nehmen und hier aufschlagen. Yan steht bei uns unter Vertrag, er ist unser Spieler.“ Die Zimmerkarte liegt an der Rezeption bereit.

Berater-Streit ohne Auswirkung

Wie Sky Sport bereits berichtet hat, tangiert der Berater-Streit zwischen der Berateragentur Maxidel und Roc Nation die Transferbemühungen nicht. Auf die Frage, ob der Disput den Deal platzen lassen könnte, antwortete Schäfer: „Aus meiner Perspektive ein klares Nein. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Es ist ein Berater-Wechsel erfolgt. Unser Ansprechpartner ist, das hat uns Yan klar mitgeteilt Roc Nation“, betonte der Funktionär. „Ich glaube nicht, dass daran ein Wechsel scheitern würde – wenn es überhaupt dazu kommt.“