Sky-Info: Konkretes Salzburg-Interesse an Ex-Austrianer

Haris Tabakovic könnte die TSG Hoffenheim in diesem Transfersommer verlassen. Red Bull Salzburg zeigt konkretes Interesse, die Vereine haben sich bereits auf eine Ablösesumme verständigt.

Der WM-Stürmer aus Bosnien und Herzegowina steht nach seiner erfolgreichen Leihe bei Borussia Mönchengladbach vor dem nächsten Karriereschritt. Eine schnelle Entscheidung ist aktuell jedoch nicht in Sicht.

Mit der Teilnahme an der Weltmeisterschaft mit Bosnien und Herzegowina hat sich Haris Tabakovic einen Lebenstraum erfüllt. Nach dem Aus in den USA wird es für den Stürmer jetzt auch im Transfer-Sommer spannend werden. Nach seiner erfolgreichen Leihe zu Borussia Mönchengladbach wird der 32-Jährige nach dem Urlaub bei der TSG Hoffenheim zurückerwartet.

Die Kraichgauer sind allerdings bereit, den Stürmer ziehen zu lassen (Sky Sport berichtete). Nach Sky Sport Informationen zeigt jetzt Red Bull Salzburg konkretes Interesse, wie auch der bosnische Sender N1berichtet.

Kehrt Tabakovic nach Österreich zurück?

Tabakovic kennt den österreichischen Fußball bereits bestens. Nach seiner Zeit bei Austria Lustenau wechselte der Angreifer im Sommer 2022 ablösefrei zur Wiener Austria. Dort entwickelte er sich zu einem wichtigen Offensivspieler und empfahl sich mit seinen Leistungen für den nächsten Schritt ins Ausland.

Im Sommer 2023 verließ Tabakovic die Austria und wechselte für rund 500.000 Euro zu Hertha BSC. Ein Jahr später folgte der Transfer zur TSG Hoffenheim, die ihn in der vergangenen Saison an Borussia Mönchengladbach verlieh. Nun könnte der Mittelstürmer mit einem Wechsel zu RB Salzburg nach Österreich zurückkehren.