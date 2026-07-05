Tour de France: Del Toro gewinnt zweite Etappe – Vingegaard in Gelb

Das mexikanische Toptalent Isaac del Toro hat die zweite Etappe der 113. Tour de France gewonnen. Der Edelhelfer von Titelverteidiger Tadej Pogacar setzte sich bei der Fortsetzung des Grand Départ in Spanien nach 168,5 km zwischen Tarragona und Barcelona durch, Kapitän Pogacar überließ seinem Teamkollegen den Sieg und wurde Zweiter. Remco Evenepoel fuhr auf Rang drei.

Jonas Vingegaard verteidigte das Gelbe Trikot erfolgreich. Pogacar verkürzte den Rückstand auf der anspruchsvollen Etappe, die auf einem Rundkurs mit knackigen Steigungen am Olympia-Berg Montjuic endete, auf seinen dänischen Rivalen aber auf sechs Sekunden.

Am Montag verlässt die Tour Spanien, die dritte Etappe endet mit einer Bergankunft im französischen Pyrenäen-Ort Les Angles.