Erneutes Remis: Kein Sieger im zweiten Rapid-Testspiel

Der SK Rapid hat sich im Testspiel gegen den tschechischen Erstligisten FK Pardubice mit einem 2:2 getrennt. Auch das zweite Testspiel gegen Rapid Bukarest endete ohne Treffer mit 0:0.

Gegen Pardubice geriet Rapid bereits in der 3. Minute mit 0:1 in Rückstand. In der 17. Minute gelang der Ausgleich, als eine scharfe Hereingabe von Adamsen von einem tschechischen Verteidiger abgefälscht wurde und zum 1:1 im Tor landete.

Nach der Pause traf Pardubice in der 74. Minute erneut und stellte auf 2:1. Mit der letzten Aktion des Spiels sorgte David Polke noch für den Ausgleich und fixierte den 2:2-Endstand.

Im zweiten Testspiel entwickelte sich vor rund 1.300 Zuschauerinnen und Zuschauern ein flottes Spiel, in dem Rapid Vorteile hatte. Ein starker rumänischer Torhüter verhinderte jedoch mehrfach die Führung, unter anderem mit Glanzparaden gegen Abschlüsse von Yusuf Demir und Amane. Auf der anderen Seite musste auch Niklas Hedl eingreifen und einen unangenehmen Aufsetzer zur Ecke klären.