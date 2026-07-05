50 Millionen Euro! Schicker fixiert Rekordtransfer für Hoffenheim

Hoffenheim-Sportchef Andreas Schicker ist ein Transfercoup gelungen!

Offensivspieler Bazoumana Touré sorgt beim deutschen Bundesligisten für eine Rekordeinnahme: Der 20 Jahre alte Ivorer wechselt nach seiner WM-Teilnahme in die Premier League zu Newcastle United.

Die Engländer zahlen dem Vernehmen nach 50 Millionen Euro für den hochtalentierten Flügelspieler. Bisher war Ex-Rapidler Joelinton der teuerste TSG-Transfer gewesen. Der Brasilianer war 2019 für 43,5 Millionen Euro ebenfalls von Newcastle verpflichtet worden.

„Ich bin sehr, sehr glücklich, hier zu sein. Es war seit meiner Jugend mein Traum, in der Premier League für einen großen Verein wie Newcastle zu spielen“, sagte Touré. In Hoffenheim habe er „eine wunderschöne und erfolgreiche Zeit erlebt“. Jetzt freue er sich aber „auf die Herausforderung Premier League“.

Schicker macht 40 Millionen Euro Gewinn

TSG-Geschäftsführer Andreas Schicker sprach von einer „außergewöhnlichen Entwicklung“ des Toptalents. Man hätte ihn „natürlich gerne weiterhin in unseren Reihen gesehen“. Es entspreche jedoch der TSG-DNA, hochveranlagten Spielern „den Schritt zu den Elite-Klubs zu ermöglichen“.

Touré war im Februar 2025 als einer der ersten Transfers von Schicker für zehn Millionen Euro vom schwedischen Erstligisten Hammarby IF zur TSG gekommen und bestritt insgesamt 43 Bundesliga-Partien (fünf Tore, 15 Assists).

Bei der WM absolvierte der neunmalige Nationalspieler drei Einsätze für die Elfenbeinküste, die im Sechzehntelfinale an Norwegen gescheitert war.