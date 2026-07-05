Charles Leclerc gewinnt den Großen Preis von Großbritannien, George Russell schafft es auf P2 und Lewis Hamilton belegt Platz drei. Red Bull muss sich bei Max Verstappen schon wieder entschuldigen.

Alle Stimmen zum Großen Preis von Großbritannien.

Charles Leclerc (Rennsieger Ferrari) …

… zum Sieg in Silverstone: „Es fühlt sich unglaublich an. Klar, das Ende war leider nicht unbedingt das, wovon ich geträumt hätte. Aber nach den schwierigen letzten Wochenenden zu gewinnen, nach all der Arbeit, die wir reingesteckt haben, um das gute Gefühl im Auto wiederzubekommen, ist unglaublich. Ich hatte schon gestern zwischen Sprint und Qualifying das Gefühl, dass ich etwas gefunden hatte. Das musste ich heute bestätigen. Das Gefühl war tatsächlich wieder da und ich bin unglaublich froh.“

… zu den schweren vergangenen Wochen: „Nach Monaco hatte ich nicht das Gefühl: Unfall in Q3, dann ein Problem im Rennen, ich konnte nicht fertig fahren. In Barcelona hatte ich ein gutes Gefühl, dann wieder ein Crash. Das war psychisch schwierig. Österreich war auch nicht so stark. Aber hier haben wir alles richtig zusammenbekommen. Ich hoffe, dass es jetzt mit diesem Schwung so weitergehen kann. Großes Dankeschön an das Team, das so hart gearbeitet hat.“

… zum Druck von Kimi Antonelli: „Mit Kimi wäre es wirklich eng geworden. Er war sehr schnell, als er aufgeholt hat. Es wäre sehr schwierig gewesen, den ersten Platz zu halten. Dann habe ich gehört, dass er ein Problem hat und dachte: Gut, ich habe ja einen großen Vorsprung. Dann kam aber auf einmal das Safety Car. Die Reifen waren super kalt und am Ende bin ich happy, wie es ausgegangen ist – auch wenn es für die Fans nicht unbedingt besonders spektakulär war.“

George Russell (Mercedes) …

… zu Platz zwei: „Ich freue mich natürlich, hier in Silverstone mein erstes Podium geholt zu haben. Es war wirklich ein unglückliches Rennen für mich, ich hatte diesen schleichenden Plattfuß. Dann doch noch P2 dank des Safety Cars – meine Reifen waren hinter dem Safety Car wirklich eiskalt. Ich freue mich, dass es so zu Ende gegangen ist.“

… zur fehlenden Pace: „Im Qualifying hatten wir ein bisschen Probleme mit der Pace auf den Geraden und das ging im Rennen so weiter. Aber wir werden einfach weiter pushen. Die Ferraris sind einfach verdammt schnell und jetzt geht es so weiter.“

Lewis Hamilton (Ferrari) …

… zu Platz drei: „Erst einmal Glückwunsch an Charles. Das ist insgesamt ein tolles Ergebnis für das ganze Team. Bei mir hat es heute einfach nicht gepasst. Ich bin am Start zu früh losgerollt, habe dann die fünf Sekunden bekommen und Charles hatte die bessere Pace. Ich hatte ein bisschen Probleme mit der Balance im Auto, habe aber alles gegeben und freue mich, jetzt hier zu stehen.“

… zur Ferrari-Pace: „Ich weiß gar nicht, was bei Kimi passiert ist, aber das Team leistet großartige Arbeit. Wir haben noch ein bisschen was zu tun, um rein von der Performance her den Abstand komplett zu schließen. Aber das Jahr ist fantastisch, so wie es jetzt gelaufen ist.“

Toto Wolff (Teamchef Mercedes) …

… zum Mercedes-Rennen: „Bittersweet ist genau das Wort. Wir haben einen zweiten Platz, den George so verdient hat, weil die letzten Wochenenden einfach nie rund gelaufen sind. Am Ende ist er draußen geblieben und Zweiter geworden. Das ist für das Team gut, weil wir zu einem Zeitpunkt geglaubt haben, dass es kaum Punkte für uns gibt.“

… zum Ausfall von Kimi Antonelli: „Bitter ist, dass Kimi in so großen Schritten auf Leclerc zugegangen ist. In unserem Plan hätten wir ihn sechs Runden vor Schluss erwischt und dann hätten wir wahrscheinlich großes Racing gesehen. Das ist natürlich schade. Kimi hat so viel Pech gehabt mit den Ausfällen.“

… zur Ursache des Defekts: „Wir glauben, es war ein Curbstrike in Kurve neun, wo der Curb so hoch ist. Aber das ist trotzdem keine Entschuldigung, weil das Ding nicht brechen darf. Vor allem in der Kurve nicht. Wir müssen analysieren, wie viel Kraft da draufgewirkt hat. Im Moment überwiegt natürlich der Ärger.“

… zur Strategie von Antonelli: „Das ist genau die Diskussion, die wir zehn Runden lang hatten. Intuitiv habe ich gesagt: Komm, wir racen, mach das nicht. Die Strategen haben gesagt: Schau dir den Plan an, wir sind eineinhalb Sekunden schneller pro Runde. Ich habe gesagt: Das geht sich nie aus. Die Intuition war falsch. Wir hätten ihn sechs Runden vor Schluss erwischt.“

Laurent Mekies (Teamchef Red Bull) …

… zum Ausfall von Max Verstappen: „Wir hatten bei Max ein Problem am Heckflügel. Das ist wirklich schade, denn er war gerade sehr schnell. Wir hatten eine tolle Verbesserung gegenüber gestern hinbekommen. Er hätte um das Podium mitfahren können. Aber dann hat man dieses Problem. Es ist natürlich nicht gut, ein Problem mit der Zuverlässigkeit zu haben, und dann ist es auch nicht schön, wenn dein Fahrer ins Kiesbett muss. Wir entschuldigen uns bei ihm. Wir holen das Auto zurück und versuchen zu erkennen, was da los war. Es war eindeutig irgendein Problem am Heck und er hatte keine Chance.“

… zur Rennpace: „Es war auf jeden Fall besser als gestern im Qualifying oder im Sprintrennen. Die Pace war stark auf den Medium-Reifen. Nicht gut genug, um zu gewinnen, aber es hätte sicherlich gereicht, um vielleicht einen Mercedes zu überholen, beide McLaren hinter uns zu lassen und um P3 mitzukämpfen.“

… zur Fahrbarkeit des Red Bull: „Max hat schon recht. Die Fahrbarkeit war seit Anfang der Saison ein begrenzender Faktor. Alle haben extrem hart gearbeitet, um eine gute Power Unit hinzubekommen, aber es ist klar, dass wir da noch Fortschritte machen müssen. Dieser Unterschied bei der Fahrbarkeit kostet uns Rundenzeit und Konstanz.“

Lando Norris (McLaren)…

…zu Platz vier: „Im Hinblick auf die Punkte war das ein ganz gutes Wochenende, da bin ich zufrieden. Klar, wir hätten gerne zum Schluss noch ein oder zwei Runden richtiges Racing gehabt. George auf den alten Reifen hätte vielleicht einen Nachteil gehabt, Lewis hätte sicherlich versucht, ihn zu schnappen und vielleicht hätte ich dann auch noch etwas reißen können. Ich war zufrieden mit P3 gestern und P4 heute. Andererseits war die Pace schon fast schockierend. Da bin ich ganz und gar nicht zufrieden mit dem Auto. Dass wir trotzdem auf den vierten Platz gekommen sind, macht mich umso glücklicher. Wir haben uns aus allen Schwierigkeiten herausgehalten, keine Fehler gemacht. Trotzdem war das Auto heute schwierig zu fahren, da haben wir noch viel Arbeit vor uns.“

Fred Vasseur (Teamchef Ferrari) …

… zum Ferrari-Ergebnis: „Die Stimmung ist super positiv, weil es natürlich ein tolles Ergebnis für das Team ist. Wir kamen nach Silverstone und waren ein bisschen pessimistisch, was die Performance insgesamt angeht. In der Fabrik und hier an der Strecke haben alle hart gearbeitet, um jede Zehntel noch herauszuquetschen. Schritt für Schritt sind wir näher an Kimi herangekommen. P1 und P3 sind ein gutes Ergebnis für das Team und ein tolles Ergebnis für Charles.“

… zur Strecke in Silverstone: „Das Layout hier kommt uns nicht unbedingt entgegen, aber es war kühler, windiger und keine Stop-and-Go-Strecke. All diese Parameter sind wichtig. Wir analysieren weiter, um zu verstehen, wann wir auf einer Strecke gut sind und wann nicht.“

… zum späten Boxenstopp von Lewis Hamilton: „Ich hatte die Kristallkugel leider nicht dabei und konnte deshalb nicht vorhersagen, ob wir da einen Platz verlieren würden oder nicht. Es war eine Wette. Wenn du es nicht machst und es kommt noch ein Neustart, kannst du durchaus noch mehr Plätze verlieren.“

Kimi Antonelli (Mercedes) …

… zum verpatzten Start: „Das Drehmomentverhalten, als ich die Kupplung habe kommen lassen, war sehr seltsam. Der Motor ist total in der Drehzahl abgefallen und dann hatte ich auf einmal ganz viel Leistung. Dann hatte ich durchdrehende Räder und habe den Start versemmelt. Der erste Teil des Starts war ganz gut, aber als ich die Kupplung gelöst habe, ist irgendetwas Seltsames passiert.“

… zur Rennphase danach: „Ich habe zwei Plätze verloren, hing hinter Lewis, konnte ihn dann überholen und habe ab dem Moment versucht, die Reifen zu schonen. Gegen Ende des Stints habe ich gepusht. Die Pace war wirklich stark. Dann haben wir andere Reifen aufgezogen und super schnell aufgeholt. In jeder Runde haben wir, glaube ich, mehr als eine Sekunde gutgemacht. Es war wirklich schade, dass ich nicht mal die Möglichkeit hatte, es zu versuchen.“

… zum Defekt am Auto: „Es war sehr verwirrend. Ich wusste gar nicht, was passiert war. Erst dachte ich, es wäre der Frontflügel, denn ich habe ganz plötzlich vorne Downforce verloren. Ich dachte, einer der Flaps sei gebrochen. Aber das Team konnte mir auch nichts sagen. Nach dem zweiten Boxenstopp haben sie dann das Teil weggenommen, das kaputt war. Das Auto war danach aber immer noch quasi unfahrbar.“

Max Verstappen (Red Bull) …

… zum Ausfall: „Das ist eigentlich gleich wie in Österreich: wieder am Curb, wieder der Heckflügel, der nicht ganz geschlossen war. Ein anderes Problem, aber am Ende natürlich das Gleiche. Das passiert.“

… zu seiner Stimmung: „Dass wir so viele Probleme haben, nervt. Aber auch, dass wir eigentlich natürlich viel zu langsam sind.“

… zu möglichen Verbesserungen: „Schwierig zu sagen jetzt.“

Nico Hülkenberg (Audi) …

… zum Ausfall: „Klar, es ist immer nicht optimal und frustrierend. Aber davor war der Verlauf ohnehin schon sehr mühsam und schwierig. Wichtig ist, dass wir wieder gepunktet haben. Der Kollege ist ein sehr sauberes Wochenende gefahren, hart verdient. Von daher freue ich mich für ihn und für das Team.“

… zum technischen Problem: „Wir wissen es noch nicht genau im Detail. Die Runde davor bin ich in die Box gekommen und hatte beim Boxeneingang schon Probleme mit dem Getriebe. Das Getriebe ist von alleine in Neutral gesprungen. Ich musste sogar anhalten, um wieder einen Gang zu finden. Ich nehme an, dass da irgendetwas nicht mehr synchronisiert war, wie es sollte.“

… zum Dreher in der Anfangsphase: „Die ersten zwei Runden waren sehr spektakulär und wild, mit verschiedenen Energiestrategien von verschiedenen Autos und Teams. Es war ein ziemlicher Überlebenskampf mit so viel Dirty Air. Ich hatte ihn direkt neben mir und weiß nicht, ob mein Auto das nicht gemocht hat. Wahrscheinlich war ein bisschen zu viel Zug auf der Kette und auf der Hinterachse, und ich habe einfach das Auto verloren.“

Sky-Experte Ralf Schumacher …

… zur Situation bei Red Bull: „Schwere Situation. Erst einmal muss man Hadjar loben, dass er im Qualifying im Verhältnis zu Max so einen guten Job gemacht hat. Max hat es im Rennen trotz der Probleme wieder besser gemacht. Aber das mit dem Flügel ist eigenartig, das ist jetzt das zweite Mal. Das muss das Team in den Griff kriegen, denn je nachdem, wo so etwas passiert, möchte man das als Fahrer nicht erleben.“

… zu Ferrari als WM-Kandidat: „Lewis Hamilton funktioniert jetzt mit dem Team, also es geht alles in die richtige Richtung. Ferrari kann wieder um eine WM fahren. Und das ist lange her.“

… zur Zuverlässigkeit von Ferrari im Vergleich zu Mercedes: „Im Moment muss man sagen: All das, was sonst ein Problem bei Ferrari war, scheint weg zu sein. Bei Mercedes sieht es eher nach Batterie als nach Motor aus, vielleicht vibrations- oder temperaturbedingt. Das gehört dazu, kann passieren. Aber bei Kimi sieht man auch: Im Simulator wird so etwas nicht simuliert. Da hat er vielleicht noch ein bisschen Lehrgeld bezahlt.“