Sky-Info: Struber vor Engagement bei Bundesliga-Absteiger

Die Trainersuche beim deutschen Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln geht auf die Zielgeraden zu – und überraschenderweise soll Ex-Salzburg-Coach Gerhard Struber das Amt beim künftigen Zweitligisten antreten. Ein entsprechender „Express“-Bericht deckt sich mit Sky-Infos.

Nach Sky-Informationen besteht sogar schon eine grundsätzliche Einigung zwischen den Domstädtern und Struber. Kölns Sport-Boss Christian Keller war am Wochenende unter anderem zu Gesprächen in Salzburg – zuvorderst, so heißt es, um sich mit Kapitän und ÖFB-Teamspieler Florian Kainz zu treffen. In Person von Thomas Böhm hat der Mittelfeldspieler, dessen Zukunft aufgrund einer durch den Abstieg greifenden Ausstiegsklausel noch unklar ist, allerdings den gleichen Berater wie Struber.

„Mussten einen Impuls setzen“: Reiter begründet Struber-Entlassung

Gespräche zwischen Keller und der Struber-Seite sollen schon seit einer Weile laufen – und nun nach einigen Absagen von anderen Kandidaten in die finale Phase gehen. Noch ist der Deal aber nicht in trockenen Tüchern. Kellers Vorschlag, Struber zum neuen Köln-Coach und damit Nachfolger von Timo Schultz zu machen, muss noch von den Gremien abgesegnet werden. In turbulenten FC-Zeiten ist das aber derzeit keine Formsache.

Struber seit Salzburg-Aus im April vereinslos

Struber ist momentan vereinslos und arbeitete bekanntlich bis April 2024 beim entthronten Meister Red Bull Salzburg. Zuvor coachte er unter anderem RB New York und den FC Liefering sowie den Wolfsberger AC. Struber gilt als Verfechter des Pressing-Fußballs, setzt auf junge Talente und passt damit in Kölns Anforderungsprofil. Keller wollte die Personalie Struber am Sonntag auf Sky-Nachfrage weder bestätigen noch dementieren.

Auch mit Christian Eichner (Karlsruhe), Ex-Salzburg-Interimscoach Peter Zeidler (ging nach Bochum) und Stefan Leitl (Hannover) hatte sich der Absteiger beschäftigt.

(sport.sky.de/Berger/Red.)

Beitragsbild: GEPA.