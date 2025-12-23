Sky-Info: Scheiblehner bei Sturm ein Kandidat

Seit Montagabend ist die Trennung zwischen dem SK Sturm Graz und Trainer Jürgen Säumel fix. Die Suche nach einem neuen Chefcoach läuft auf Hochtouren.

Maximilian Senft vom Ligarivalen SV Ried ist ein Kandidat. Bereits vor dem Aus von Säumel bestätigten die Innviertler, dass es Gespräche zwischen den beiden Vereinen gibt. Doch nicht nur der 36-Jährige steht auf der Liste der Steirer.

Scheiblehner bei Sturm ein Thema

Nach Sky-Informationen ist auch Gerald Scheiblehner im Fokus des SK Sturm. Der 48-jährige Linzer trainiert seit Sommer den Schweizer Klub Grasshoppers. Sein Vertrag in Zürich läuft bis 2027. Bei einer möglichen Rückkehr nach Österreich müsste Sturm auf jeden Fall eine Ablöse bezahlen.

Scheiblehner war zwischen 2021 und 2025 bei Blau-Weiß Linz tätig, führte die Oberösterreicher in die Bundesliga und schaffte zweimal den Klassenerhalt. Bereits vor mehr als einem Jahr, als Christian Ilzer den SK Sturm in Richtung TSG Hoffenheim verließ, gab es Gerücht um ein Scheiblehner-Engagement bei den „Blackies“.

