Sky-Info: Vucic verlässt Wiener Austria

Romeo Vucic verlässt die Wiener Austria und wechselt nach Sky-Informationen zu Blau-Weiß Linz. Der 23-jährige Stürmer hatte bei den Veilchen noch einen Vertrag bis Sommer 2027.

In der abgelaufenen Saison stand Vucic wieder im Kader der Austria, kam dort aber kaum zum Zug. Der Angreifer absolvierte lediglich fünf Kurzeinsätze und stand insgesamt nur 70 Minuten auf dem Platz.

Zuvor war Vucic an den GAK verliehen gewesen, ehe er im Sommer 2025 zur Austria zurückkehrte. Nun folgt für den Offensivspieler der nächste Karriereschritt beim abgestiegenen FC Blau-Weiß Linz.

Vucic lange Zeit bei der Wiener Austria

Vucic war seit vielen Jahren Teil der Austria. 2014 wechselte er aus der Rapid-Jugend zu den Veilchen, durchlief anschließend mehrere Nachwuchsteams und schaffte über die Young Violets den Sprung in die Kampfmannschaft.