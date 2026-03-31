So würden die Sky-User das ÖFB-Team gegen Südkorea aufstellen

Das ÖFB-Team trifft heute im zweiten Testspiel der März-Länderspielpause auf Südkorea (20:45 Uhr, Wien). Das ist die Wunsch-Startelf der Sky-Community.

Im Vergleich zur Startelf vom Spiel gegen Ghana wird es auf jeden Fall drei Änderungen geben. Diese hatte Teamchef Ralf Rangnick bereits im Laufe der Woche angekündigt. Anstelle von Alexander Schlager wird Patrick Pentz im Tor beginnen. Nicht von Beginn an spielen wird Nicolas Seiwald, der gegen Ghana über 90 Minuten am Feld stand. An seiner Stelle wird Xaver Schlager starten. Offensivspieler Patrick Wimmer wird voraussichtlich ebenfalls in der Startelf stehen, womöglich am rechten Flügel, anstelle von Romano Schmid.

Rangnick über Seiwald: „Wird eine Pause bekommen“

Die Sky-Community wünscht sich jedoch eine leicht veränderte ÖFB-Startelf gegen Südkorea: Im Vergleich zur Wunschelf der Sky-Userinnen und -User gegen Ghana würde sich die Mannschaft nur auf einer Position ändern. Anstelle von Marko Arnautovic will die Sky-Community Michael Gregoritsch von Beginn an im Sturm sehen.

Im Vergleich zur tatsächlichen Startelf gegen Ghana würde sich die Mannschaft gleich auf sechs Positionen verändern. Neben dem Torwartwechsel von Schlager auf Pentz würden auch Stefan Posch, Marco Friedl, Phillipp Mwene, Florian Grillitsch und Offensivspieler Schmid aus der Startelf rücken. Für sie würden sich die Sky-User Konrad Laimer. Philipp Lienhart, Alexander Prass, Mittelfeldmotor Seiwald und Debüt-Torschützen Carney Chukwuemeka im Aufgebot wünschen.

Die ÖFB-Wunschelf der Sky-Community gegen Südkorea

Bild: Imago