Spätes Siegestor: Mainz-Legionäre bezwingen Frankfurt

Eintracht Frankfurt unterlag beim starken 1. FSV Mainz 05 mit 1:2 (1:1) und verpasste es, mit einem Sieg näher an den Tabellensechsten Bayer Leverkusen in der Deutschen Bundesliga heranzurücken.

Die Werkself hatte am Samstag gegen Schlusslicht 1. FC Heidenheim (3:3) überraschend Punkte liegen lassen. Bei Mainz spielte ÖFB-Teamspieler Stefan Posch in der Innenverteidigung durch, sein Mitspieler Phillipp Mwene wurde in der 69. Minute durch Nikolas Veratschnig ersetzt.

Paul Nebel sorgte mit seinem Doppelpack (6./89.) für Ernüchterung bei der SGE. DFB-Verteidiger Nathaniel Brown hatte zwischenzeitlich ausgeglichen (20.). Mainz, das vergangenen Donnerstag mit dem Einzug ins Conference-League-Viertelfinale Geschichte geschrieben hatte, hilft der Sieg im Rennen um den Klassenerhalt enorm weiter: Mit 30 Zählern beträgt der Vorsprung auf den VfL Wolfsburg auf dem ersten direkten Abstiegsplatz neun Punkte. Frankfurt (39) fehlen nun acht Zähler auf Leverkusen.

Stürmer Jonathan Burkardt, von DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht für die ersten Länderspiele im WM-Jahr nominiert, erhielt vor dem Anpfiff seinen Abschied. Der ehemalige Mainz-Kapitän, der im Sommer nach elf Jahren im Verein zur Eintracht gewechselt war, bekam Blumen und ein Bild. Sportvorstand Christian Heidel würdigte ihn als „außergewöhnlichen Spieler“ und übte Kritik daran, dass vereinzelt Pfiffe ertönten.

Nebel-Doppelpack sorgt für Mainz-Erfolg

Das erste Highlights erzeugte die Mainzer Offensive. Sheraldo Becker schicke Nebel nach Ballgewinn tief, dessen Schuss fälschte Rückkehrer Arthur Theate, der den gesperrten Kapitän Robin Koch vertrat, unhaltbar für Michael Zetterer ab. Der Keeper kassierte das erste Gegentor nach zuletzt drei Spielen mit weißer Weste.

Die SGE ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Gefahr strahlten die Gäste aber kaum aus, bis Brown in Strafraum einen Querpass von Bahoya völlig frei aus gut acht Metern einschob. Mainz wurde danach mutiger. Nach einem Ballverlust von Collins setzte Kaishu Sano Becker in Szene, der im Duell mit Zetterer aber den Torhüter anschoss (37.). Kurz darauf profitierte Frankfurt fast von der Hilfe der Gastgeber. Dominik Kohr grätschte den Ball nach Flanke von Brown knapp am eigenen Tor vorbei (41.).

Viele Chancen kreierten die Teams nicht. Aus den Nichts setzte Frankfurts Farès Chaibi einen Kopfball an die Latte (61.). Daniel Batz hielt stark gegen Ritsu Doan (70.). Auf der Gegenseite scheiterte Becker am Pfosten (84.), ehe Nebel aus dem Gewühl traf.

(SID/Red.)

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