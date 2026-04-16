Spanische Presse schimpft nach Real-Aus

Die spanische Presse tobt nach dem Aus der Königlichen. In England und Italien schwärmen sie vom epischen Schlagabtausch zwischen Bayern und Real.

Spanien

Marca: „Welch eine Ungerechtigkeit! Das Spiel war spektakulär, und es ist schade, dass es vor allem wegen der Roten Karte für Camavinga in Erinnerung bleiben wird. Real Madrid ist nach München gekommen und hat Bayern, den großen Favoriten auf den Champions-League-Titel, in Bedrängnis gebracht.“

AS: „Ehrenvoller Abschied in München. Monatelang, vielleicht sogar seit über einem Jahr, sah es nicht so aus, aber ja, das war auch das Real Madrid, das Europa seit 70 Jahren wegen seines unerklärlichen Überlebensinstinkts fürchtet. Niemand spielt sich glaubwürdiger tot. Selbst die Erfahrensten, zu denen aus altbekannten Gründen auch Bayern gehört, tappen in seine Falle. In der Allianz Arena brachte es die Deutschen in einem heroischen Spiel an ihre Grenzen, mit einer bisher nie dagewesenen Opferbereitschaft und nach einem Platzverweis für Camavinga, der es verdient hätte, im Beschwerdebuch zu landen.“

Mundo Deportivo: „Real Madrid stand kurz vor einem Wunder, schaffte es aber nicht, und es bleibt abzuwarten, ob dies dazu beitragen kann, die Krise, die das Ausscheiden aus allen Wettbewerben am 15. April mit sich bringt, irgendwie abzumildern.“

Sport: „Bayern lässt Real Madrid mit leeren Händen zurück und raubt ihnen ihren Mythos.“

El Mundo: „Der Stolz in München konnte die Niederlage nicht verhindern, die Real Madrid ein titelloses Jahr beschert. Der umstrittene Platzverweis von Camavinga war ausschlaggebend dafür, dass Arbeloas Mannschaft mit 3:4 gegen die Bayern verlor, die im Halbfinale auf PSG treffen werden.“

ABC: „Camavinga, der dümmste Platzverweis im denkbar ungünstigsten Moment. Der Franzose ließ sein Team mit zehn Mann zurück, als alles auf eine Verlängerung hindeutete.“

England

BBC: „Was für ein Fußballspiel! War das eine defensive Glanzleistung? Nein, war es nicht. War es unglaublich unterhaltsam? Ja, das war es.“

Guardian: „Es ist erbärmlich und so unpassend, wenn Madrid – ein legendärer Verein – sich wie ein kleines Kind aufführt und die Opferrolle spielt.“

The Sun: „Während die meisten Premier-League-Duelle zu langweiligen Schnarchfesten verkommen sind, bei denen sich alles nur noch um Standardsituationen dreht, war dieses atemberaubende Spitzenspiel das ’schöne Spiel‘ in seiner reinsten Form.“

Daily Mail: „Die formidablen deutschen Giganten unterstreichen in einem fesselnden Spiel, warum sie derzeit Europas formstärkste Mannschaft sind.“

Italien

Tuttosport: „Neuer-Debakel, Diaz und Olise retten ihn: Güler und Mbappe wecken falsche Hoffnungen, Camavinga besiegelt das Schicksal von Real. In der Allianz Arena passiert alles Mögliche: eklatante Fehler, sieben Tore und eine Rote Karte, die die Wut der Madrilenen zum Explodieren bringt.“

La Repubblica: „Bayern gegen Real ist eine Klasse für sich.“

Gazzetta dello Sport: „Bayern nach einer denkwürdigen Show im Halbfinale. (…) Eine absurde erste Halbzeit.“

Frankreich

Le Parisien: „Komplett unberechenbar wechselte das Spiel in der ersten Halbzeit einem veritablen Tischtennis-Spiel gleich. (…) Es ist also der FC Bayern München, der auf PSG trifft, das sich am Dienstag dank seines Sieges in Anfield (0:2) qualifiziert hat. Ein Gegner, gegen den die Pariser gewöhnlich zu kämpfen haben und oft verlieren.“

L’Equipe: Furioser Wahnsinn. (…) Das sind die Bayern für PSG. (…) Das Halbfinale zwischen den beiden großen Favoriten des Wettbewerbs – Bayern München und PSG – wird tatsächlich stattfinden. Doch wer hätte gedacht, dass die Bayern so große Mühe haben würden, Real Madrid in zwei Spielen aus dem Wettbewerb zu werfen – nach einem ziemlich außergewöhnlichen Rückspiel, das die Spanier völlig aus der Fassung gebracht hat.“

Le Monde: „Real Madrid, in der Champions League ehrenvoll ausgeschieden, steuert auf eine Saison ohne Titel zu. Nach einem spektakulären Spiel hat sich Bayern München mit einem 4:3 gegen ein kämpferisches Real Madrid für das Halbfinale des europäischen Wettbewerbs qualifiziert.“

Le Sud Ouest: „Der FC Bayern München musste am Mittwochabend zittern, nachdem er im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals lange Zeit gegen Real Madrid zurücklag. (…) Die erste Halbzeit war komplett verrückt.“

Schweiz

Blick: „In der 94. trifft Michael Olise (24) noch zum 4:3. Das passt zu einem Abend, an dem gilt; Achtung, fertig, Tor! Es soll ja Teams geben, die ein Viertelfinal-Rückspiel im wichtigsten Klubwettbewerb der Welt vorsichtig taktierend angehen. Aber nicht der FC Bayern München und Real Madrid.“

NZZ: „Erstmals seit 2012 wirft Bayern München Real Madrid aus der Champions League. Im Halbfinal wartet der Titelverteidiger Paris Saint-Germain. Beim 4:3 fallen allein in der ersten Halbzeit fünf Tore. Die Bayern begingen zwar viele Fehler, doch die Mannschaft vermag mit Rückschlägen umzugehen.“

(SID/Red.)

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