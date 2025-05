Spurs-Trainer Postecoglou sauer: „Bin kein Clown“

Teammanager Ange Postecoglou von Tottenham Hotspur hat sich vor dem Europa-League-Finale gegen Manchester United gegen die laute Kritik an seiner Arbeit gewehrt.

„Unabhängig von morgen bin ich kein Clown und werde auch nie einer sein“, sagte der Trainer des Tabellen-17. der Premier League vor dem Finale am Mittwoch (21.00 Uhr) wütend und richtete sich dabei direkt an einen Reporter.

Dieser hatte Postecoglou, der mit den Spurs mit einem Sieg in Bilbao noch eine ansonsten völlig verkorkste Saison retten kann, in einem Artikel als „Clown“ bezeichnet. „Sie haben mich wirklich enttäuscht, dass Sie eine Person so bezeichnet haben, die sich 26 Jahre lang ohne Hilfe von irgendwem zu einer Position hochgearbeitet hat, in der sie einen Klub in einem europäischen Finale anführt“, sagte Postecoglou, dessen Zukunft in London auch unabhängig von einem Triumph am Mittwoch auf der Kippe stehen soll.

Er habe seit seiner Ankunft bei den Spurs, die seit 17 Jahren auf einen Titel warten, „so hart wie möglich versucht, diesen Prozess einzuhalten, um den Klub in eine Position zu bringen, in der er um Trophäen kämpfen kann“, ergänzte der 59-Jährige. Im Finale gegen das in dieser Saison ebenfalls enttäuschende United gebe es nun, so Postecoglou, „die Möglichkeit, zumindest die Hauptaufgabe zu erfüllen, die mir gegeben wurde, nämlich Trophäen in den Klub zu bringen.“

(SID)/Bild: Imago