St. Paulis Zweitliga-Neustart wohl ohne Blessin – Rapp soll kommen

Trennung nach Abstieg: Trainer Alexander Blessin wird den FC St. Pauli offenbar verlassen und beim Neustart des Kiezklubs in der 2. Liga nicht an der Seitenlinie stehen.

Dies berichteten Hamburger Medien am Donnerstag übereinstimmend. Demnach konnten sich Trainer und Verein nicht auf die zukünftige Ausrichtung einigen. Wie das Hamburger Abendblatt am Nachmittag meldete, steht auch der Nachfolger bereits fest: Marcel Rapp, bis zum vergangenen Februar Trainer bei Holstein Kiel, soll zur kommenden Saison übernehmen.

Blessin wechselte nach St. Paulis Bundesliga-Aufstieg 2024 vom belgischen Erstligisten Union St. Gilloise an die Elbe. Unter dem Nachfolger von Aufstiegstrainer Fabian Hürzeler schafften die Braun-Weißen in der ersten Saison den Klassenerhalt, vor knapp drei Wochen stieg der Klub nach zehn sieglosen Spielen nacheinander und einer Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg am letzten Spieltag als Tabellenschlusslicht ab.

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