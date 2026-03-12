Startliste der Herren-Abfahrt in Courchevel

Das ÖSV-Team der Männer stemmt sich am Wochenende beim Speed-Triple in Courchevel einmal mehr gegen die Schweizer Übermacht. Die Startliste der Abfahrt am Freitag (11:00 Uhr) im Überblick.

Vincent Kriechmayr und Co. wollen in der Abfahrt und den beiden Super-G-Rennen zumindest einen selten gewordenen Podestplatz schaffen. Marco Odermatt steht mittlerweile auch rechnerisch als Gesamtweltcupsieger fest, der Schweizer kann in Frankreich zusätzliche zwei Kristallkugeln fixieren.

In der Abfahrtswertung führt Odermatt 175 Punkte vor Landsmann Franjo von Allmen, nach jener in Courchevel folgt nur noch eine beim nächstwöchigen Saisonfinale in Norwegen. Dementsprechend reicht Odermatt bereits ein zehnter Rang zur neuerlichen Fixierung der Abfahrtskristallkugel.

Die Startliste im Überblick

#1 Justin Murisier (SUI)

#2 Stefan Rogentin (SUI)

#3 Maxence Muzaton (FRA)

#4 Daniel Hemetsberger (AUT)

#5 Adrian Smiseth Sejersted (NOR)

#6 Giovanni Franzoni (ITA)

#7 Nils Allegre (FRA)

#8 Alexis Monney (SUI)

#9 Vincent Kriechmayr (AUT)

#10 Mattia Casse (ITA)

#11 Florian Schieder (ITA)

#12 Franjo von Allmen (SUI)

#13 Ryan Cochran-Siegle (USA)

#14 Marco Odermatt (SUI)

#15 Dominik Paris (ITA)

#16 Cameron Alexander (CAN)

#17 James Crawford (CAN)

#18 Alessio Miggiano (SUI)

#19 Miha Hrobat (SLO)

#20 Niels Hintermann (SUI)

#21 Raphael Haaser (AUT)

#22 Benjamin Jacques Alliod (ITA)

#23 Christof Innerhofer (ITA)

#24 Lars Roesti (SUI)

#25 Bryce Bennett (USA)

#26 Stefan Babinsky (AUT)

#27 Blaise Giezendanner (FRA)

#28 Felix Monsen (SWE)

#29 Martin Cater (SLO)

#30 Kyle Negomir (USA)

#31 Marco Schwarz (AUT)

.

#45 Vincent Wieser (AUT)

#49 Manuel Traninger (AUT)

#51 Lukas Feuerstein (AUT)

Artikelbild: GEPA