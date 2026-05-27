Suchard bleibt Trainer von Zweitligist Admira Wacker

Harald Suchard darf sich auch in der kommenden Saison der 2. Fußball-Liga als Trainer von Admira Wacker versuchen.

Die Niederösterreicher gaben am Mittwoch die Vertragsverlängerung mit dem 49-Jährigen bekannt, der den Klub seit dem Ende der Amtszeit von Thomas Silberberger Ende März in sieben Spielen (zehn Punkte) gecoacht hatte. „Harry erfüllt das Anforderungsprofil zur Erreichung unserer ambitionierten sportlichen Ziele in höchstem Ausmaß“, sagte Sportdirektor Ralf Muhr.

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