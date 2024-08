Sucic wechselt von Salzburg zu Real Sociedad

Abgezeichnet hatte er sich schon länger, seit Donnerstagabend ist der Abgang von Offensivmann Luka Sucic bei Vizemeister Red Bull Salzburg fix.

Neuer Club des 21-jährigen Kroaten ist der spanische Erstligist Real Sociedad aus San Sebastian. Die Basken stellten den gebürtigen Linzer in den sozialen Medien mit einem „Er ist hier“ betitelten Foto als Neuzugang vor. Eine Bestätigung vonseiten der Salzburger stand am späten Abend noch aus. Laut Berichten sollen die Salzburger rund 10 Millionen Euro erhalten, zudem sichern sie sich „Bullen“ eine Weiterverkaufsbeteiligung von 10 Prozent.

Für die Bullen ist es einen Tag nach dem Wechsel von Innenverteidiger Strahinja Pavlovic zu AC Milan der nächste millionenschwere Abschied. Pavlovic hatte man für kolportierte 20 Millionen Euro plus Boni gen Italien ziehen lassen, bei Sucic dürfte man es etwas günstiger geben. Kroatiens Teamspieler, der 2016 in Salzburgs Nachwuchs gekommen war und für das A-Team 128 Spiele (18 Tore, 19 Assists) bestritt, hatte bei der EM im Juni alle Gruppenspiele absolviert. Bei Real Sociedad dürfte er als Ersatz für Mikel Merino gedacht sein, der mit Arsenal in Verbindung gebracht wird.

Sucic könnte freilich nicht der letzte namhafte Abgang der Salzburger im Sommer sein. Innenverteidiger Oumar Solet ist ebenso ein gefragter Mann auf dem Transfermarkt.

(APA)/Bild: GEPA