Teams, Stars und Fun Facts: WM-Gruppe F im Porträt

Die WM rückt mit großen Schritten näher – und Sky Sport Austria nutzt die verbleibende Zeit, um die zwölf Gruppen genauer unter die Lupe zu nehmen. Welche Stars stehen im Rampenlicht? Welche Teams könnten überraschen? Und welche Fun Facts zu den Nationen sollte man kennen? WM-Gruppe F mit der Niederlande, Japan, Schweden und Tunesien und im Porträt!

Niederlande

Übersicht

FIFA-Weltrangliste: 7.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 12 (zuletzt 2022)

Erste WM-Teilnahme: Italien 1934 (9. Platz)

Größte WM-Erfolge: Vize Weltmeister (1974, 1978 und 2010)

Gesamtmarktwert WM-Kader: 804,2 Mio. €

Spielplan

1. Partie: 14.06.2026 um 22:00 Uhr gegen Japan in Arlington

2. Partie: 20.06.2026 um 19:00 Uhr gegen Schweden in Houston

3. Partie: 26.06.2026 um 01:00 Uhr gegen Tunesien in Kansas City

Stars

Topspieler: Virgil van Dijk , 34 Jahre, 15 Mio. € Marktwert

Schlüsselfigur: Ryan Gravenberch , 24 Jahre, 80 Mio. €

Nachwuchstalent: Jorell Hato , 20 Jahre, 35 Mio. €

Teamchef: Ronald Koeman (seit Jänner 2023/NED/63 Jahre)

Fun Fact:

Die Niederländer gelten als sparsam, weshalb sich im Englischen sogar der Ausdruck „going Dutch“ etabliert hat, wenn jeder seine Rechnung selbst bezahlt. Gleichzeitig zeigen sie zum Jahresbeginn Mut: Beim traditionellen „Nieuwjaarsduik“ stürzen sich am 1. Januar Tausende in die eiskalte Nordsee, um symbolisch mit einem frischen Start ins neue Jahr zu beginnen.

In den Niederlanden gibt es zudem mehr Fahrräder als Menschen. Rund 23 Millionen bei einer Bevölkerung von 17 Millionen.

Japan

Übersicht

FIFA-Weltrangliste: 18.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 8 (zuletzt 2022)

Größter WM-Erfolg: WM-Achtelfinale (2002, 2010, 2018 und 2022)

Gesamtmarktwert WM-Kader: 270, 85 Mio. €

Spielplan

1. Partie: 14.06.2026 um 22:00 Uhr gegen Niederlande in Arlington

2. Partie: 21.06.2026 um 06:00 Uhr gegen Tunesien in Monterrey

3. Partie: 26.06.2026 um 01:00 Uhr gegen Schweden in Arlington

Stars

Topspieler: Ritsu Dōan , 27 Jahre, 17 Mio. €

Schlüsselfigur: Takefusa Kubo , 25 Jahre, 40 Mio. €

Nachwuchstalent: Zion Suzuki , 23 Jahre, 20 Mio. €

Teamchef: Hajime Moriyasu (seit Juli 2018/JAP/57)

Fun Fact:

In Japan wird großer Wert auf Rücksichtnahme und Ordnung gelegt. So gilt es in Zügen als ungeschriebene Regel, möglichst leise zu sein, um Mitreisende nicht zu stören. Das passt zum japanischen Eisenbahnsystem, das als das pünktlichste der Welt gilt. Nach dem Giftgasanschlag der Aum-Sekte im Jahr 1995 wurden zudem viele öffentliche Mülleimer entfernt, weshalb die Menschen ihren Müll oft selbst bis nach Hause mitnehmen. Auch Naturgewalten begegnet Japan mit besonderer Sorgfalt: Seit dem verheerenden Kantō-Erdbeben von 1923 werden Gebäude gezielt erdbebensicher gebaut, sodass selbst stärkere Erschütterungen für viele Bauwerke kein großes Problem darstellen.

Schweden

FIFA-Weltrangliste: 38.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 13 (zuletzt 2018)

Größte WM-Erfolge: Vize-Weltmeistertitel (1958)

Gesamtmarktwert WM-Kader: 428,18 Mio. €

Spielplan

1. Partie: 15.06.2026 um 04:00 Uhr gegen Tunesien in Monterrey

2. Partie: 20.06.2026 um 19:00 Uhr gegen Niederlande in Houston

3. Partie: 26.06.2026 um 01:00 Uhr gegen Japan in Arlington

Stars

Topspieler: Viktor Gyökeres , 27 Jahre, 65 Mio. €

Schlüsselfigur: Alexander Isak , 26 Jahre, 100 Mio. €

Nachwuchstalent: Yasin Ayari , 22 Jahre, 30 Mio. €

Teamchef: Graham Potter (seit Oktober 2025/ENG/51))

Fun Fact:

Schweden ist nicht nur für seine weitläufigen Wälder bekannt, sondern auch für seine rund 300.000 Elche. Da die Tiere häufig Straßen überqueren, gehen etwa 20 Prozent aller Verkehrsunfälle auf Zusammenstöße mit ihnen zurück. Deutlich weniger überraschend ist hingegen, dass Schweden die höchste Dichte an McDonald’s-Filialen in ganz Europa aufweist.

Tunesien

FIFA-Weltrangliste: 44.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 7 (zuletzt 2022 – Aus in der Gruppenphase)

Gesamtmarktwert WM-Kader: 69,95 Mio. €

Spielplan

1. Partie: 15.06.2026 um 04:00 Uhr gegen Schweden in Monterrey

2. Partie: 21.06.2026 um 06:00 Uhr gegen Japan in Monterrey

3. Partie: 26.06.2026 um 01:00 Uhr gegen Niederlande in Kansas City

Stars

Topspieler: Ellyes Skhiri , 31 Jahre, 5 Mio. €

Schlüsselfigur: Hannibal Mejbri , 23 Jahre, 16 Mio. €

Nachwuchstalent: Ismael Gharbi , 22 Jahre, 5 Mio. €

Teamchef: Sabri Lamouchi (seit Jänner 2026/FRA/54)

Fun Fact:

Tunesien ist nicht nur ein beliebtes Filmset: Die Szenen des Wüstenplaneten Tatooine aus Star Wars wurden hier gedreht. Auch kulturell gibt es einige Besonderheiten. Traditionell tragen viele tunesische Männer einen Bart nur in Kombination mit einem Schnurrbart. Eine weitere Besonderheit findet sich im Straßenverkehr: Die Polizei darf ein Fahrzeug nicht allein wegen eines Verkehrsverstoßes anhalten, wenn eine Frau am Steuer sitzt.

Beitragsbilder: Imago/KI-generiert