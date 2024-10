Tormann-Wechsel bei Salzburg? Das sagen die Sky-Experten

Salzburgs Stammtorhüter Janis Blaswich nahm bei Deutschlands Länderspieldoppel auf der Bank Platz, Ersatztorhüter Alexander Schlager kam für Österreich beim klaren Sieg über Kasachstan zum Einsatz.

Doch wie sieht die brisante Situation bei Vizemeister Salzburg nun nach der Länderspielpause aus? In der 237. Folge unseres Podcasts „DAB | Der Audiobeweis“ äußern sich die Sky-Experten Marc Janko und Alfred Tatar mit jeweils konträren Ansichten zu einem möglichen Tormann-Wechsel in Salzburg.

Zur Fortsetzung der Bundesliga-Saison trifft Salzburg am Samstag auf den SCR Altach (Samstag LIVE & EXKLUSIV ab 16:15 Uhr auf Sky Sport Austria – streame das Spiel auch mit dem Sky-X-Traumpass!) mit deren Neo-Coach Fabio Ingolitsch, der eine langjährige Salzburg-Vergangenheit aufweist. Nach vielen Gegentoren geriet Blaswich zuletzt ins Visier der Fan-Kritik, vor allem bei der klaren Champions-League-Niederlage gegen Stade Brest, als mittels Sprechchören sein österreichischer Ersatzmann gefeiert wurde. Auch deshalb könnte ein Tormann-Wechsel bei Salzburg im Raum stehen.

Janko: „Toxische Dynamik“ nach Salzburgs Tormann-Wechsel

„Ich kann mir vorstellen, dass am Wochenende ein Torwartwechsel passiert. Nicht, weil Janis Blaswich an der Situation schuld gewesen ist, sondern weil die Personalentscheidung um ihn eine Dynamik ausgelöst hat, die toxisch gewesen ist“, steht für Ex-RBS-Goalgetter Janko eine Rochade im Raum. Hinsichtlich der Aufregung um die Kapitänsrolle des Leihspielers und um die letzten Ergebnisse sieht er Blaswich eher als Opfer der gesamten Situation an: „Ihm hat man damit gar keinen Gefallen getan, denn er konnte bei den wenigsten Gegentoren etwas dafür.“

Schlager hofft auf Einsatzminuten in Salzburg

Tatar: Tormann-Wechsel wäre „Eingeständnis eines Fehlers“

Anders sieht Tatar als langjähriger Coach die Sache: „Janis Blaswich wird am Wochenende wieder von Beginn an dabei sein. Angesichts der Salzburger Turbulenzen wäre das ein Eingeständnis eines Fehlers, ihn nicht spielen zu lassen“, würde ein Wechsel am nächsten Wochenende gemäß des Sky-Experten nur für weitere Unruhe sorgen.

