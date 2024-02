Tradition trifft Abstiegsgefahr: Das erwartet Glasner bei Crystal Palace

Fast eineinhalb Jahre nach Ralph Hasenhüttls Abschied aus Southampton hat Österreich wieder einen Trainer in der Premier League: Oliver Glasner wird Trainer bei Crystal Palace und übernimmt das Traineramt bei einem traditionsreichen, wenn auch abstiegsgefährdeten Verein aus dem Süden Londons.

Crystal Palace befindet sich aktuell nur im hinteren Bereich der Tabelle, darf aber auf lautstarke Unterstützung und teure Neuzugänge setzen. Besonders brisant sind neben den direkten Duellen im Abstiegskampf die anstehenden Matches gegen beide Manchester-Teams sowie das Duell mit dem FC Liverpool bei Jürgen Klopps Abschiedstour – mit Sky könnt ihr die Premier League mit dem Glasner-Team LIVE & EXKLUSIV verfolgen!

Glasner & Crystal Palace – Tatar: „Das passt gut zusammen“

Die Aufgabe:

Glasner übernimmt das Traditionsteam aus London auf dem 16. Tabellenplatz (Stand vor dem Abendspiel gegen Everton – ab 20.50 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Austria 1!) und befindet sich nur fünf Punkte vor den Abstiegsrängen. Seit 2013 ist man erstklassig – diese Serie soll fortgesetzt werden und im Idealfall ins Tabellenmittelfeld führen – auch wenn seit dem Wiederaufstieg Platz zehn das Maximum zum Saisonende darstellte.

Sein Trainerdebüt gibt Glasner am kommenden Samstag zuhause gegen Burnley. Saison-Highlights sind unter anderem das PL-Doppel gegen Manchester City und Liverpool (6. und 13. April) sowie das Heimspiel gegen Manchester United am 4. Mai. In den beiden Pokalbewerben ist das Team hingegen bereits ausgeschieden.

Der Kader:

Die Mannschaft befindet sich mit einem Durchschnittsalter von 25,9 Jahren im Liga-Mittelfeld, weist aber mit nur 13 Legionären die zweitwenigsten aller Mannschaften auf. Aus dem Kollektiv ragen unter anderem die bisherigen Saison-Toptorschützen Michael Olise und Odsonne Edouard heraus (jeweils sechs Tore). Der zweifache England-Teamspieler Eberechi Eze fehlt aktuell verletzt, während der 90-fache ghanaische Internationale Jordan Ayew mit fünf Assists bislang die meisten Torvorlagen verbuchen konnte. Defensiv ist seit Sommer 2021 der dänische Teamspieler Joachim Andersen in der Innenverteidigung gesetzt.

Für Transfers gab Crystal Palace in dieser Saison satte 67,8 Millionen Euro für Neuzugänge aus: Adam Wharton wechselte im Winter um 21,1, Millionen Euro von Blackburn noch London, Flamengos Matheus Franca (20 Mio.) und Ex-ManUtd-Goalie Dean Henderson (17,5 Mio.) kosteten im Sommer nur knapp weniger.

Im Übrigen liefen auch schon zwei Österreicher für Crystal Palace auf: Der mit nur 22 Jahren verstorbene Besian Idrizaj absolvierte 2007 sieben Einsätze als Liverpool-Leihspieler, Johannes Ertl spielte zwischen 2008 und 2010 51 mal für das Team aus dem Süden Londons und erzielte einen Treffer.

Die Historie:

Crystal Palace absolviert seit 1924 seine Heimspiele im rund 25.000 Zuschauer fassenden Selhurst Park im Londoner Stadtteil South Norwood. Trotz seiner langen Geschichte und seinen treuen Fans wartet Palace noch auf einen großen Titel: 1990 und 2016 erreichte man das Endspiel im FA-Cup. Beste Erstliga-Platzierung war ein dritter Platz 1990/91, es folgten allerdings Auf- und Abstiege sowie finanzielle Probleme, die dem Verein vor allem zum Ende der Nullerjahre zu schaffen machten. Auf die nun langjährige, wiedererlangte Erstklassigkeit soll Glasner nun weiter aufbauen.

Kurioses Detail: Neben der Bezeichnung „The Eagles“ besitzt der Verein auch den vor allem früher verwendeten Spitznamen „The Glaziers“, welcher auf den namensgebenden Kristallpalast Londons hinweist. In jenem einst für die Weltausstellung errichteten und seit einem Brand 1936 nicht mehr existenten Gebäude wurde der blau-rote Verein 1905 gegründet.

Größer Ligarivale ist trotz sechs PL-Konkurrenten aus dem Großraum Londons ein Team von der Südküste: Brighton & Hove Albion FC ist im Rahmen einer eher jungen Rivalität der regelmäßige Gegner im A23-Derby.

Das Trainerteam:

Eine offizielle Bestätigung der Zusammensetzung des Trainerteams ist von Vereinsseite aktuell noch ausständig. Allerdings soll neben Glasners langjährigem Co-Trainer Michael Angerschmid auch Ex-England-Legionär Emanuel Pogatetz dem Team angehören. Für Middlesbrough und West Ham bestritt der zuletzt bei den Young Violets tätige Ex-Teamspieler insgesamt 164 Pflichtspiele. Seit seinem Karriereende war Pogatetz unter anderem als LASK-Co-Trainer sowie als Teil von St. Pöltens Trainergespann tätig.

Glasner kann indes auf prominente Vorgänger zurückblicken: Vor Langzeit-Trainer Roy Hodgson coachten 1998-Weltmeister Patrick Vieira und Ex-Niederlande-Teamchef Frank de Boer den Verein. Ein im letzten Jahr kursierendes Gerücht um ein Engagement des nunmehrigen Monaco-Trainers Adi Hütter bei Crystal Palace stellte sich letztendlich als unwahr heraus.

Die nächsten Duelle:

19.2.: Auswärts vs. Everton (21 Uhr)

24.2.: Zuhause vs. Burnley (16 Uhr)

2.3.: Auswärts gegen Tottenham (16 Uhr)

9.3.: Zuhause gegen Luton (16 Uhr)

16.3.: Zuhause gegen Newcastle (16 Uhr)

