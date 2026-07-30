Trainerbeben in Newcastle – Ex-Salzburg-Coach soll übernehmen

Überraschendes Trainerbeben bei Premier-League-Klub Newcastle United: Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll Eddie Howe sein Traineramt niedergelegt haben. Ein ehemaliger Salzburg-Coach soll das Amt nun übernehmen.

Howe hatte sich nach dem Ende der vergangenen Saison zunächst für einen Verbleib im St. James’ Park entschieden. Mittlerweile soll der 48-Jährige seine Meinung jedoch geändert haben. Unter Howe verloren die „Magpies“ am gestrigen Mittwoch noch ein Testspiel gegen Zweitligist Bristol City mit 4:1. Verkäufe von Stammspielern wie Sandro Tonali und Anthony Gordon sollen bei der Entscheidung eine Rolle gespielt haben. Die Trennung soll nun im gegenseitigen Einvernehmen erfolgen.

Newcastle ist aber offenbar bereits auf den Abgang vorbereitet. Der Klub befindet sich bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem ehemaligen Salzburg-Trainer Matthias Jaissle. Der 38-Jährige steht aktuell noch bei Al-Ahli in der Saudi Pro League unter Vertrag. Eine Verbindung zu Newcastle United besteht jedenfalls schon aufgrund der Eigentümerschaft. Al-Ahli wird wie der Premier-League-Klub mehrheitlich vom saudi-arabischen Staatsfonds (PIF) geführt.

Jaissle stand zwischen Sommer 2021 und Sommer 2023 in Salzburg an der Seitenlinie. Mit den Mozartstädtern gewann der Deutsche zwei Meistertitel und einmal den ÖFB-Pokal. Auch mit Al-Ahli war Jaissle erfolgreich: 2025 und 2026 gewann der Klub unter dem 38-Jährigen aufeinanderfolgende Titel in der asiatischen Champions League.