Trainerfriedhof Bundesliga? So schneidet Österreich im weltweiten Vergleich ab

Die jüngsten Entlassungen von LASK-Trainer Markus Schopp und Rapid-Coach Robert Klauß zeigen einmal mehr: Geduld mit Trainern ist bei den sportlich Verantwortlichen in der ADMIRAL Bundesliga eine Seltenheit geworden.



Eine kürzlich veröffentlichte Studie des „Centre International d’Etude du Sport“ (CIES) hat 65 Ligen weltweit auf die Verweildauer ihrer Klub-Trainer untersucht. Demzufolge besitzen Bundesliga-Trainer in Österreich eine durchschnittliche Lebensdauer von 396 Tagen (1,3 Jahre).

Der Anfang der Woche beim LASK entlassene Schopp hielt 230 Tage durch, während Ex-Rapid-Trainer Klauß mit insgesamt 521 Tagen den Schnitt erheblich aufbesserte. Der Deutsche war bis zum Tag seiner Entlassung hinter Klagenfurt-Trainer Peter Pacult (4,3 Jahre) und Blau-Weiß-Coach Gerald Scheiblehner (3,8 Jahre) auf Rang drei der dienstältesten Cheftrainer in Österreichs Oberhaus.

Im internationalen Vergleich liegt die österreichische Bundesliga mit ihren 396 Tagen dennoch im vorderen Mittelfeld auf Rang 25 der 65 untersuchten Ligen.

Deutsche Bundesliga führt Ranking an

Durchschnittlich am längsten arbeiten dürfen Trainer in der deutschen Bundesliga, wo eine Amtszeit im Schnitt 797 Tage dauert. Auch die 2. Deutsche Bundesliga ist mit 693 Tagen als Vierter ganz oben dabei. Direkt dahinter folgt die englische Premier League mit 632 Tagen für eine durchschnittlicher Traineramtszeit. Österreich reiht sich im weltweiten Vergleich hinter China (403 Tage) und vor der Finnland ein (376).

Dass es für Trainer in Europa aber auch noch deutlich ungemütlicher sein kann als hierzulande, verdeutlicht ein Blick in den nicht allzu fernen Süden. In Kroatien und Serbien beträgt die durchschnittliche Verweildauer eines Trainers aktuell nur 130 Tage bzw. etwas mehr als vier Monate.

Wer die ultimative Herausforderung und den puren Überlebenskampf auf der Trainerbank sucht, sollte sein Glück in Costa Rica versuchen. Dort wird ein Cheftrainer im Schnitt nach 88 Tagen ausgetauscht.

Bereits elf Trainerwechsel in der Bundesliga

Ein weiteres Ergebnis der Studie belegt die allgemeine Schnelllebigkeit des Trainergeschäfts auf der ganzen Welt. Demnach sind 75,3 Prozent aller Trainer weniger als ein Jahr im Amt. Hier liegt Österreich genau im Durchschnitt, auch in der ADMIRAL Bundesliga halten Dreiviertel der Trainer kein Jahr durch.

Insgesamt gab es inklusive Interimslösungen in der laufenden Saison bereits elf Trainerwechsel auf den Bänken von Österreichs Bundesligamannschaften. Gleich zweimal die Trainer gewechselt wurden beim LASK und beim GAK.

