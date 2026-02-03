Während in weiten Teilen Europas das Winter-Transferfenster am gestrigen Tag seine Pforten schloss, läuft das Transferfenster in Österreich noch bis Freitag, den 06.02.2026 um 17 Uhr. Somit haben die Teams der ADMIRAL Bundesliga noch vier Tage Zeit, um Schlüsselpositionen zu verstärken oder den Kader auszudünnen.

Bei gewissen Teams gibt es noch Bedarf: Sky-Transferinsider Eric Niederseer wirft einen Blick auf die letzten Tage vor Transferschluss. Vor allem auf der Stürmerposition gibt es bei gefühlt der halben Liga noch Nachholbedarf.

FC Red Bull Salzburg

Eine außerordentlich gute, erste Transferphase von Neo-Geschäftsführer Sport Marcus Mann. Vor allem der Millionen-Abgang von Petar Ratkov für kolportierte € 13 Mio. zu Lazio Rom sorgte im Umfeld für Staunen. Zudem wurde das Missverständnis mit Routinier Jacob Rasmussen nach einem halben Jahr wieder beendet. Und mit Tim Drexler ein junger, entwicklungsfähiger und variabler Ersatz geholt. Mit Damir Redzic von Dunajska Streda steht Salzburg zudem vor der Verpflichtung eines Toptalents – und setzte sich gegen namhafte Konkurrenz aus dem Ausland durch. Nach Sky-Infos beträgt die Ablöse des ungarischen Nationalspielers € 4,75 Mio. Der Medizincheck wurde am gestrigen Tag absolviert, eine offizielle Bestätigung steht noch aus, dürfte aber nur noch Formsache sein. Und dann wäre da noch die beste Nachricht für die Salzburger in Person von Karim Konate. Der Ivorer kann als halber Neuzugang bezeichnet werden, nachdem er sich im November 2024 einen Kreuzbandriss zuzog. Er könnte im Meisterkampf der Salzburger ein absoluter Trumpf sein – und gilt für Sommer als heiße Transferaktie.

LASK

Der Tabellenzweite LASK ist grundsätzlich sehr gut aufgestellt, vor allem im Angriff gibt es etliche Optionen. Aus diesem Grund könnt der Kader noch ausgedünnt werden. Valon Berisha, Bryan Teixeira sowie Mohamed Sanogo gelten nach wie vor als Abgangskandidaten. Valon Berisha hat einen Wechsel zu FK Zeljeznicar Sarajevo abgelehnt und sondiert derzeit alternative Optionen. Zudem haben die Linzer Athletiker mit der Verpflichtung von Innenverteidiger Xavier Mbuyamba für den Sommerabgang von Modou Keba Cisse zu Aston Villa bereits vorgebaut. Einzige Position, auf der der LASK noch aktiv werden könnte ist die Sechserposition, auf der die Verpflichtung einer physisch starken „Holding Six“ nicht ausgeschlossen ist.

SK Sturm Graz

Der SK Sturm Graz verlor mit Tochi Chukwuani (Glasgow Rangers) bereits einen Schlüsselspieler. Nach den gestrigen Abgängen von Tomi Horvat zu Bristol City sowie der Rückkehr von Tim Oermann zu Stammverein Bayer 04 Leverkusen (Leihabbruch) hat Sportdirektor Michael Parensen noch Handlungsbedarf am Transfermarkt. Speziell in der Innenverteidigung ist die Personaldecke dünn. Niklas Geyrhofer, Emmanuel Aiwu, Jeyland Mitchell und Altach-Neuzugang Koller bilden derzeit die Innenverteidigung des amtierenden Meisters unter Neo-Coach Ingoltisch. Dieser könnte wie in Altach als weitere Option auch eine Dreierkette spielen lassen. Leicht möglich also, dass Sturm hier nochmals zuschlägt. Zudem sind die Grazer nach dem Wechsel von Mergim Berisha zum 1.FC Kaiserslautern, an dem es konkretes Interesse gab, noch auf der Suche nach einer Verstärkung im Sturm. Ein physisch starker Wandspieler könnte noch kommen.

TSV Hartberg

Die Südoststeirer haben im bisherigen Transferwinter smart agiert und sich mit den Leihspielern Luca Pazourek und Konstantin Schopp zwei Toptalente für die Frühjahrssaison gesichert. Zudem konnten mit Dominik Prokop und Patrik Mijic zwei Spieler abgegeben werden, die mit ihrer Rolle und den Einsatzminuten weniger zufrieden waren. Sollte Hartberg auf dem Transfermarkt noch tätig werden, gilt am ehesten ein Linksverteidiger sowie ein Zehner als Objekt der Begierde des Teams von Manfred Schmid.

FK Austria Wien

Auch die Wiener Austria will noch einen Stürmer verpflichten. Genauer gesagt sollte es ein Stürmer mit Tiefgang sein, der dem derzeit Fünften der ADMIRAL Bundesliga sofort helfen sollte. Wahrscheinlichstes Modell ist eine Leihe mit Kaufoption. Maximilian Entrup vom LASK sowie Jaden Montnor von Aris Limassol gelten als Kandidaten. Entrup müsste jedoch auf einen großen Teil seines Gehalts verzichten, um für die Austria auflaufen zu können. Bei Jaden Montnor, der noch einen Vertrag bis Sommer 2028 in Zypern besitzt, könnte es finanziell ebenfalls schwierig werden.

SV Ried

Alles abgeschlossen! Die SV Ried in Person von Wolfgang Fiala kann auf ein tolles Winterfenster zurückblicken. Cheftrainer Maximilian Senft wurde gehalten und der Kader mit spannenden Talenten wie Evan Eghosa Aisowieren für eine niedrige sechsstellige Ablösesumme und Jussef Nasrawe (per Leihe von FC Bayern II inkl. Kaufoption) ergänzt werden. Zudem fand man am gestrigen Tag auch noch einen spontanen Abnehmer für Ekain Azkune. Somit liegt bei den Riedern der volle Fokus nun auf dem Stemmen der Kaufoption für Stürmer Kingstone Mutandwa, der in dieser Saison bereits bei acht Saisontoren in der ADMIRAL Bundesliga hält. Auch Flügelspieler Antonio van Wyk war in den letzten Tagen ein gefragter Mann. Beim 23-Jährigen gab es konkretes Interesse aus der Heimat von den Mamelodi Sundowners, die Van Wyk zum Rieder Redkord-Abgang machen wollten. Die SV Ried blieb konsequent.

SK Rapid

Spätestens die 0:3-Niederlage im ÖFB-Cup Viertelfinale hat bewiesen, dass der SK Rapid an vorderster Front noch nachlegen sollte. Unter anderem weil Claudy Mbuyi monatelang ausfallen wird. In Hütteldorf fehlt es für die Spielidee von Johannes Hoff Thorup noch an Durchschlagskraft im Angriff. Jusef Erabi war bis dato einer der heißesten Kandidaten. Unter anderem, weil ihn Johannes Hoff Throup bereits zu Norwich City holen wollte und ihn aus persönlichen Gesprächen kennt. Die Verhandlungen zogen sich jedoch, weil KRC Genk die Stürmerposition mit einem Abgang von Hyeon-gyu Oh noch anderweitig ausdünnen und Erabi im Frühjahr möglicherweise doch gebrauchen könnte. Wie bei Georgios Koutsias, bei dem der FC Lugano ein erstes Leihangebot von Rapid ablehnte, schob auch Championship-Team Derby County einer Rapid-Interesse an Andreas Weimann am gestrigen Tage vorläufig einen Riegel vor.

Hier könnte nun möglicherweise doch noch eine Kehrtwende eintreten. Derby County verpflichtete mit Sammie Szmodics am gestrigen Tage kurz vor Transferschluss einen Offensivspieler. Andreas Weimann ist nach Sky-Infos grundsätzlich auch nicht abgeneigt, nach Hütteldorf zurückzukehren. Es ist möglich, dass die Verhandlungen kurz vor Transferschluss nochmals an Fahrt aufnehmen. Wie bereits berichtet, hat der SK Rapid zudem Interesse an einer Rückholaktion des einstigen Wunderkinds Yusuf Demir. Dieser steht vor einer Vertragsauflösung bei Galatasaray Istanbul. Demir steht einer Rückkehr zum SK Rapid grundsätzlich positiv gegenüber. Die Chancen stehen gut, dass der 22-Jährige im Frühjahr in eine dritte Ära beim SK Rapid geht.

Wolfsberger AC

Der Wolfsberger AC hat auf Zugangsseite im Winter noch eine Null stehen. Auf Abgangsseite verlor man Schlüsselspieler Chibuike Nwaiwu für eine stattliche Summe von kolportierten € 5,5 Mio. an Trabzonspor. Genau deshalb will man im Lavanttal dem Kader noch Stabilität und Zweikampfstärke in der Defensive zuführen: in der Innenverteidigung sowie im zentral-defensiven Mittelfeld sollen noch Verstärkungen her. Zudem hält man in Wolfsberg Ausschau nach einem dynamischen Stürmertypen.

SCR Altach

Nach dem Abgang von Innenverteidiger Paul-Friedrich Koller zu Sturm Graz sind die Altacher bestrebt, in der Innenverteidigung noch nachzurüsten. Präferiert mit einem österreichischen Linksfuß, der eine Soforthilfe darstellen soll. Als Abgangskandidat gilt vor Transferschluss noch Luca Kronberger.

WSG Tirol

Bei den Wattenern ist im Winter erwartbar wenig passiert. Bis auf den Abgang von Florian Rieder war die WSG bis dato nicht aktiv. Primär lag der Fokus in Wattens sowieso darauf, die Leistungsträger wie Valentino Müller, Matthäus Taferner oder Jamie Lawrence zu halten. Nach Letzterem erkundigte sich unter anderem Celtic Glasgow. Wünschenswert für das Team von Philipp Semlic wäre auch hier eine Verstärkung im Angriff, welche jedoch kein absolutes Muss ist.

Grazer AK

Chapeau Tino Wawra! Der derzeit Vorletzte der Bundesliga hat ein sehr erfolgreiches Transferfenster fast hinter sich gebracht. Auf der Torwartposition holten die Grazer, nach Vorbild des vergangenen Winters, mit Franz Stolz per Leihe Verstärkung. Speziell der Transfer von Mark Grosse zu den Rotjacken kann als einer der besten der bisherigen Wintersaison bezeichnet werden. Der Kreativgeist könnte mit seiner Spielfreude und Torgefahr ein absoluter Trumpf im Abstiegskampf werden. Auf Abgangsseite konnte Sadik Fofana zum Rekordabgang des GAK seit Neugründung gemacht werden und spülte rund € 600.000 in die Kassen. Ersatz wurde am gestrigen Tage ebenfalls verpflichtet. Mit dem luxemburgischen Nationalspieler Mathias Olesen konnte ein zentral-defensiver Mittelfeldspieler mit deutscher Bundesliga-Erfahrung an die Mur gelotst werden. Per Leihe mit Kaufoption, die sich nach Sky-Infos auf € 500.000 inkl. Boni beläuft. Auch bei Tio Cipot, der mit seiner Rolle in Graz unzufrieden war, konnte die Leihe aufgelöst werden.

FC Blau-Weiß Linz

Nach dem Verletzungsschock rund um Torwart Viktor Baier handelte Sportdirektor Christoph Schösswendter beim derzeitigen Tabellenletzten schnell. Man handelte sich zwar eine Absage vom ehemaligen ÖFB-Keeper Daniel Bachmann ein, konnte schlussendlich aber Nico Mantl als neue Nummer Eins präsentieren. Zudem schlossen die Stahlstädter mit Cheick Condè die Problemzone im zentral-defensiven Mittelfeld und holten mit Isak Dahlqvist einen spannenden Mann für die rechte Schiene. Sollte in den letzten Tagen noch ein Innenverteidiger ins Profil passen, könnten die Linzer auch hier nochmals aktiv werden.

