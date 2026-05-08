Trotz nächster Niederlage: Riera bleibt vorerst Frankfurt-Trainer

Albert Riera bleibt mindestens bis zum Saisonende der deutschen Fußball-Bundesliga Trainer von Eintracht Frankfurt.

Das bestätigte Markus Krösche nach der 2:3 (1:2)-Niederlage am Freitagabend bei Borussia Dortmund. Der Sportvorstand der Hessen bejahte die Frage, ob der Spanier auch beim letzten Spiel gegen den VfB Stuttgart (Samstag, 16.5., ab 15:30 Uhr LIVE bei Sky!) auf der Bank sitzt.

Ob Riera auch darüber hinaus Coach der Eintracht bleibt, wollte Krösche nicht kommentieren. „Wir haben heute das Spiel verloren. Es ist natürlich extrem ärgerlich. Jetzt geht es darum, dass wir alle zusammen das Spiel gegen Stuttgart gewinnen“, antwortete er auf die entsprechende Frage. „und dann setzen wir uns, und das machen wir grundsätzlich immer so, zusammen“.

Riera: „Ich mache mir keine Sorgen“

Riera hofft, bleiben zu dürfen. „Das ist nicht meine Entscheidung, es ist eine Entscheidung des Klubs“, sagte der Trainer auf der Pressekonferenz nach dem Spiel: „Ich brauche Zeit und Vertrauen. Aber ich mache mir keine Sorgen. Ich fühle mich stark und glaube daran, dass ich die richtigen Lösungen finden kann, um mehr solcher Leistungen abzurufen.“ Zeit sei „der Schlüssel für alles im Leben“.

Riera ist seit Anfang Februar Trainer der Eintracht, er folgte auf den entlassenen Dino Toppmöller. Die Mannschaft konnte er sportlich aber nicht stabilisieren, erstmals seit fünf Jahren könnte Frankfurt die Qualifikation für den Europapokal verpassen. Auch Rieras Auftreten in der Öffentlichkeit wirkte oft unglücklich.

(SID).

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