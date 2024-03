Überraschender Farbton! Details zu Österreichs EM-Auswärtstrikot

Wenige Tage nach dem ersten Leak zum neuen Heimtrikot von Österreichs Nationalteam werden nun erste Details zum Auswärtstrikot für die EM 2024 bekannt. Dabei überrascht vor allem eine ungewöhnliche Farbwahl des neuen Shirts.

Wie das für gewöhnlich gut informierte Webportal footyheadlines.com berichtet, wird das Auswärtstrikot primär in den Farben Weiß und „Electric Peppermint“ gehalten sein. Besonders der zweite Farbton überrascht dabei als helles Mintgrün und würde eine Premiere in der Dressen-Historie des ÖFB bedeuten. Gleichzeitig weckt die Farbe Erinnerungen an das umstrittene Türkis als Teil der schwarzen Auswärtsdressen in den Jahren 2020 & 2021.

Darüber hinaus soll die „Stärke Österreichs“ beim neuen Auswärtsdress durch den Adler als Symbol verkörpert werden. Genauere Informationen hierzu sind noch ausständig, allerdings ist ein ähnliches Detail bei Serbiens Heimtrikots geplant. Auch der Balkanstaat trägt einen Adler im offiziellen Staatswappen sowie im neu adaptierten Verbandslogo.

Auswärtstrikot auch im EM-Gepäck

Wie das Heimshirt soll auch das zweite Trikot noch im März oder April veröffentlicht werden. Die Auswärtsdressen dürften in diesem Jahr dann mehrfach zu sehen sein: Unter anderem beim EM-Duell gegen die Niederlande sowie bei der Generalprobe in der Schweiz davor ist ein Einsatz aufgrund des ÖFB-Status als Auswärtsteam sehr wahrscheinlich. Dies wäre wohl auch bei einem möglichen Gruppenspiel gegen Playoff-Teilnehmer Wales der Fall.

