„Unglaubliches geleistet“: Die ÖFB-Reaktionen zum verlorenen WM-Finale

Das ÖFB-U17-Nationalteam hat die große Sensation knapp verpasst und das WM-Finale gegen Portugal knapp verloren. Die Reaktionen zum Spiel (via APA/ORF).

Die ÖFB-Auswahl unterlag durch einen Treffer von Portugal-Torjäger Anisio Cabral 0:1 (0:1). Das sagen die ÖFB-Akteure zum verlorenen Endspiel.

Hermann Stadler (ÖFB-Teamchef): „Im ersten Moment sind wir natürlich enttäuscht, aber speziell in der zweiten Hälfte haben wir unser wahres Gesicht gezeigt und einen tollen Fight geliefert. In der ersten Hälfte haben wir leider zu passiv gespielt, der Gegner war besser als wir. In Summe hat sich über diese fünf Wochen jeder richtig, richtig reingehaut. Wir waren eine homogene Truppe mit einem extremen Teamspirit. Wenn man im Vorfeld gesagt hätte, dass wir das Finale erreichen, hätten wir das mit Handkuss genommen. Ich bin sehr, sehr stolz auf diese Truppe, sie hat in diesen fünf Wochen Unglaubliches geleistet.“

Daniel Posch (ÖFB-Tormann): „Das tut weh. Wir haben alles gegeben, wollten unbedingt am Schluss. Wir sind in die zweite Hälfte besser reingekommen, waren näher dran und haben sie besser weggehalten vom eigenen Tor. Die Portugiesen waren besser, man hat gesehen, dass sie nicht umsonst Europameister sind.“

Pokorny: „Bin extrem stolz auf die Mannschaft“

Christian Ebenbauer (Bundesliga-Vorstandsvorsitzender): „Auch wenn das Happy End heute gefehlt hat – mit dem erstmaligen Einzug in das Endspiel eines FIFA-Bewerbs hat unser U17-Team Geschichte geschrieben und ganz Österreich begeistert. Es ist ein Erfolg von und für den gesamten österreichischen Fußball – immerhin stammen die Spieler des Kaders aus gleich acht unterschiedlichen Nachwuchs-Akademien. Dass einige Spieler des Kaders bereits wertvolle Erfahrungen im Profifußball sammeln können, ist eine wichtige Funktion, die durch die ADMIRAL 2. Liga erfüllt wird. Es zeigt sich, dass diese stufenweise Heranführung an den Profifußball der richtige Weg in der Spielerausbildung ist.“

Alexander Van der Bellen (Bundespräsident): „Österreich im WM-Finale – das wurde nur durch eure Traumleistung wahr, liebes U17-Team. Ich freue mich, wenn ich euch bald in der Hofburg begrüßen kann. Ganz Österreich ist stolz auf euch. 1:0, mein Gott, manchmal geht’s so aus, aber ihr wart super die ganze Weltmeisterschaft hindurch.“

Michaela Schmidt (Sport-Staatssekretärin): „Auch wenn wir uns alle ein anderes Ergebnis gewünscht haben, möchte ich der Mannschaft trotzdem sagen: Ganz Österreich ist stolz auf euch, und ihr könnt es auch sein! Es ist großartig, dass ihr so weit gekommen seid, es ist unvergesslich, dass eine österreichische Mannschaft in einem WM-Finale steht. Zusammenhalt, Kampfgeist und harte Arbeit haben euch verdammt weit gebracht. Ein großes Kompliment auch an das Trainerteam und die Mitarbeiter:innen des ÖFB und allen, die sich um Österreichs Fußball-Nachwuchs bemühen.“

Bild: GEPA