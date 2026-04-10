Enzo Fernandez und sein Agent haben sich bei der Vereinsführung des FC Chelsea für Äußerungen entschuldigt, die er während seines Länderspieleinsatzes in Argentinien gemacht hatte.

Der Argentinier sagte in Interviews, er würde ein Leben in Madrid begrüßen, und ließ damit die Tür für Spekulation um einen Wechsel zu Real Madrid im Sommer offen.

Wegen seiner Äußerungen zu seiner Zukunft beim FC Chelsea wurde Fernandez vom Verein für zwei Spiele suspendiert. Sein Berater Javier Pastore bezeichnete die Sanktion zunächst als „völlig unfair“, nun haben sich beide entschuldigt.

Fernandez nach Aussagen über Madrid suspendiert

Während seines Länderspieleinsatzes für Argentinien sagte Fernandez, er würde ein Leben in Madrid begrüßen. Damit befeuerte Fernandez die Spekulationen um einen Sommertransfer zu Real Madrid. Aufgrund dieser Äußerungen gab Chelsea-Cheftrainer Liam Rosenior am vergangenen Freitag bekannt, dass Fernandez für zwei Spiele nicht im Kader stehen werde. Zunächst beim 7:0-Sieg gegen Port Vale am vergangenen Samstag. Auch beim Spiel gegen Manchester City am Sonntag (ab 17:00 Uhr live auf Sky Sport Premier League HD – streame das Spiel mit Sky X live!) wird der Vizekapitän der „Blues“ fehlen.

Nun erklärte Fernandez‘ Berater Pastore gegenüber Top Mercato: „Wir sind mit Chelsea auf einer Wellenlänge. Wir haben uns gestern und vorgestern zwischen Chelsea und dem Spieler versöhnt. Es gab nie wirklich Probleme. Wir haben die Dinge geklärt.“ Es bleibt abzuwarten, ob der FC Chelsea seinen suspendierten Kapitän nach seiner Entschuldigung im Topspiel gegen Manchester City berücksichtigen wird.

(skysport.de) / Bild: Imago