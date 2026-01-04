Vertragsverlängerung? Neuer kündigt „finale Entscheidung“ an

Manuel Neuer will mit der Entscheidung über seine sportliche Zukunft noch eine Weile warten.

Er stehe einer Vertragsverlängerung „positiv“ gegenüber, sagte der Torhüter und Kapitän des FC Bayern beim Besuch des Fanclubs Emertsham im Landkreis Traunstein. Er wolle aber noch sehen, „wie sich die Dinge in den nächsten Monaten entwickeln“. Ende März, Anfang April werde er „final entscheiden“.

Der 39-jährige Neuer ist zudem „zuversichtlich“, beim Wiederbeginn der Bundesliga am kommenden Wochenende wieder im Tor zu stehen. Mitte Dezember hatte er beim 2:2 im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel erlitten. Die Münchner spielen am Sonntag (17.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg.

Musiala brennt auf Comeback

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala rechnet mit seinem Comeback für den FC Bayern „in den kommenden Wochen“. Dies sagte der 22-Jährige beim Neujahrsbesuch des Fanclubs Red Bull Taubenbach nahe der deutsch-österreichischen Grenze. Das Testspiel der Münchner am Dienstag gegen Red Bull Salzburg (15.00 Uhr) komme für ihn zu früh, ergänzte er vor rund 1000 Anhängern in Simbach am Inn.

Trainer Vincent Kompany hofft, Musiala Ende Januar erste Einsatzminuten geben zu können. Ginge es nach Musiala selbst, hätte er bereits wieder in einem Spiel auf dem Platz gestanden. „Es ist nicht nur meine Entscheidung. Wäre es meine Entscheidung, hätte ich letzten Monat schon gespielt. Wir gucken einfach, dass ich gut reinkomme und nicht Angst habe.“

Musiala war nach seiner scheren Verletzung (Wagenbeinbruch, Sprunggelenksluxation), die er Anfang Juli im Viertelfinale der Klub-WM gegen Paris Saint-Germain (0:2) erlitten hatte, kurz vor Weihnachten ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. „Ich habe jetzt viel trainiert, es läuft echt gut. Aber wir wollen jetzt auch nicht zu früh rein kommen. Wir gucken von Training zu Training“, sagte er.

Ehe sie zu den vor 40 Jahren eingeführten Fanclub-Besuchen aufbrachen, absolvierten die Münchener am Sonntagvormittag bei Sonnenschein und frostigen Temperaturen noch ein Training. Wegen des engen Terminplans waren die traditionellen Adventsbesuche der Münchner Profis auf das erste Wochenende des neuen Jahres verlegt worden.

Harry Kane besuchte dabei den Fanclub Red White Bombers in Denkendorf im Landkreis Eichstätt, er wurde mit Blasmusik empfangen. Vor Ort trug er sich auch in das Goldene Buch der Gemeinde ein.

