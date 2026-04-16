Vorentscheidung im Titelkampf? Der 33. Spieltag der Premier League live auf Sky

Der 33. Spieltag der Premier League live auf Sky Sport

Das „Match of the Week“ Manchester City gegen den FC Arsenal am Sonntag ab 17:00 Uhr live & exklusiv bei Sky

Ebenso am Sonntag kommt es um 15:00 Uhr zum Merseyside Derby zwischen Everton und Liverpool

Oliver Glasner und Crystal Palace sind am Montag um 21:00 Uhr gegen West Ham United gefordert

Am Samstag muss Manchester United auswärts beim FC Chelsea ran – ab 20:50 Uhr live bei Sky

Kevin Danso und Tottenham Hotspur stehen am Samstag gegen Brighton & Hove Albion schon mächtig unter Druck – ab 18:20 Uhr live bei Sky

Sky Sport überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live

Streame die Premier League mit Sky X live!

Die Premier League biegt auf die Zielgerade ein, dieses Wochenende steht der 33. Spieltag in der obersten englischen Spielklasse an. Und dieser steht ganz im Zeichen des „Match oft he Week“ am Sonntag zwischen Spitzenreiter Arsenal und Verfolger Manchester City.

Man City und Arsenal im direkten Duell gegeneinander

Die Gunners verloren letzte Woche überraschend gegen Bournemouth. Die „Gunners“ haben nun mit einem absolvierten Spiel mehr nur noch sechs Punkte Vorsprung auf die Citizens. Diese fegten in der letzten Runde mit 3:0 über Chelsea hinweg und wollen den Meisterkampf nochmals neu entfachen. Wer sich im Topspiel durchsetzen kann, sehen Fans ab 17:00 Uhr auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Premier League, Sky Sport Austria 5 und Sky Sport UHD.

Kurz zuvor findet schon ein weiteres Highlight der Premier League statt. Der FC Everton empfängt den FC Liverpool zum Merseyside Derby. Die beiden Rivalen trennen nur fünf Punkte, was vor der Saison nur die wenigsten vermutet haben dürfen. Everton errang am vergangenen Spieltag einen Punkt beim direkten Konkurrenten aus Brentford und träumt weiter von Europa, die Reds gewann mit 2:0 gegen Fulham und stehen auf dem fünften Platz, der die Qualifikation für die Champions League bedeuten würde. Das Spiel läuft ab 14:30 Uhr auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Austria 5 und Sky Sport UHD.

Glasners Palace gegen West Ham im Einsatz

Den Abschluss des 33. Spieltages bestreiten am Montag Oliver Glasner mit Crystal Palace gegen West Ham United. Die Gastgeber gewannen zuletzt mit 2:1 gegen Newcastle und befinden sich nun im sicheren Tabellenmittelfeld. West Ham besiegte Schlusslicht Wolverhampton mit 4:0 und sprang auf den 17. Platz, der die Rettung bedeuten würde. Wer kann dieses kleine London-Derby für sich entscheiden? Die Antwort gibt es ab 19:30 Uhr auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Top Event.

Tottenham Hotspur mit Kevin Danso empfängt am Samstagabend Brighton & Hove Albion. Die Spurs stehen tatsächlich sechs Runden vor Schluss auf einem Abstiegsplatz und haben in diesem Kalenderjahr noch kein Spiel in der Premier League gewonnen. Letzten Sonntag unterlagen die Londoner Sunderland mit 0:1. Brighton hingegen fuhr mit dem 2:0-Erfolg gegen Burnley den dritten Sieg in Serie ein. Ob Tottenham im 15. Anlauf des Jahres drei Punkte einfahren kann, sehen Sky Kund:innen ab 18:20 Uhr live auf Sky Sport Premier League.

Sky Sport baut Live-Angebot im englischen Fußball massiv aus

Darüber hinaus hat sich Sky Sport die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der English Football League (EFL) und dem Carabao Cup für die Spielzeiten 2025/26 bis einschließlich 2027/28 gesichert. Sky Sport bietet umfassende Live-Berichterstattung aus dem Carabao Cup und der Championship sowie Spiele der League One, League Two und der Vertu Trophy. Das Rechtepaket beinhaltet auch eines der größten Einzelspiele des Klubfußballs weltweit, das sogenannte „200-Millionen-Euro-Spiel“. Im Play-Off-Finale der EFL Championship, das in Wembley ausgetragen wird, wird jedes Jahr der dritte und letzte Aufsteiger in die Premier League ermittelt.

Der 33. Spieltag der Premier League live bei Sky Sport

Samstag

13:20 Uhr: FC Brentford – FC Fulham live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Leeds United – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport Mix

15:50 Uhr: Newcastle United – AFC Bournemouth live auf Sky Sport Premier League

18:20 Uhr: Tottenham Hotspur – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport Premier League

20:50 Uhr: FC Chelsea – Manchester United live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Sonntag

14:30 Uhr: FC Everton – FC Liverpool live auf Sky Sport Austria 5, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

14:50 Uhr: Nottingham Forest – FC Burnley live auf Sky Sport 7

14:50 Uhr: Aston Villa – AFC Sunderland live auf Sky Sport Mix

17:00 Uhr: Manchester City – FC Arsenal live auf Sky Sport Austria 5, Sky Sport Top Event, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Montag:

19:30 Uhr: Crystal Palace – West Ham United live auf Sky Sport Austria 2, Sky Sport Austria Top Event und Sky Sport Premier League

Bild: Imago