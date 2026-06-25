VOTING: Wähle die ÖFB-Startelf gegen Algerien!

Nach dem Auftaktsieg gegen Jordanien und der Niederlage gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien wartet auf das ÖFB-Team das große Entscheidungsspiel gegen Algerien (Sonntag, 4:00 Uhr). Unmittelbar nach den letzten Spielen in Österreichs WM-Gruppe J wird feststehen, ob der Aufstieg in die K.o.-Runde fixiert werden konnte.

Keine Sperren, keine Verletzten: Wie auch gegen Messi und Co. stehen Teamchef Ralf Rangnick alle Spieler zur Verfügung. Gegen die Algerier reicht dem ÖFB-Team ein Unentschieden für den sicheren zweiten Platz. Womöglich könnte auch eine Niederlage für den Aufstieg reichen.

Wie soll Teamchef Rangnick sein bevorzugtes 4-2-3-1-System diesmal besetzen? Stelle jetzt im Sky-User-Voting deine Wunsch-Startelf für das Duell mit Algerien zusammen!

Voting: Wähle deine gegen Algerien!