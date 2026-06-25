Sky-Info: Hülsmann-Transfer vor Abschluss

Torhüter Ritzy Hülsmann steht vor dem Abgang vom TSV Hartberg. Der 22-jährige Deutsche wechselt laut Sky-Informationen nach Frankreich.

Aktuell absolviert der Keeper den Medizincheck bei einem Klub aus der Ligue 1. Die Unterschrift ist allerdings noch ausständig.

Hülsmann hat sich bewusst für einen Top-Transfer zu einem französischen Erstligisten entschieden. Unter anderem waren auch die AC Monza aus der italienischen Serie B, Queens Park Rangers aus der englischen Championship und weitere Vereine aus Frankreich am Deutschen interessiert.

Hülsmann wechselte im Sommer 2025 von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München in die Oststeiermark und absolvierte für den TSV 33 Pflichtspiele. In zehn davon kassierte er kein Gegentor. In der abgelaufenen Saison wurde Hülsmann zum besten Torhüter der ADMIRAL Bundesliga gewählt.