Vuelta: Bayer einziger Österreicher

Mit Tobias Bayer nimmt an der Vuelta a Espana erneut nur ein österreichischer Radprofi teil. Für den 23-Jährigen aus dem Alpecin-Rennstall beginnt am Samstag in Barcelona seine insgesamt dritte große Landesrundfahrt. 2021 trat er bereits einmal in Spanien an, im Vorjahr bestritt der Oberösterreicher den Giro d’Italia. Bei der Vuelta war 2022 Gregor Mühlberger der einzige rot-weiß-rote Vertreter.

Nicht im Aufgebot von Bayers Team steht erwartungsgemäß Straßenweltmeister Mathieu van der Poel, dafür versucht sich Mountainbike-Vizeweltmeister Sam Gaze erstmals bei einer Grand Tour.