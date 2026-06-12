Während WM: Ecuador-Präsident senkt Bierpreise

Beim deutschen Gruppengegner wird die Sonderverbrauchssteuer für den Zeitraum der WM ausgesetzt.

Vier Tage vor dem ersten WM-Spiel Ecuadors wählte Präsident Daniel Noboa einen etwas anderen Ansatz, um das südamerikanische Land auf das Turnier einzustimmen.

Wie Noboa am Donnerstag bei der Einweihung eines Straßenbauprojekts bekannt gab, entschied er sich, den Bierpreis für die Dauer der Weltmeisterschaft zu senken.

„Wir werden die Sonderverbrauchssteuer auf alle in Maßen konsumierten Getränke, einschließlich Bier, während der Weltmeisterschaft abschaffen. Auf diese Weise wird der Bierpreis um mehr als 20 Prozent sinken“, sagte der Präsident und fügte hinzu, dass „sich ohnehin schon alle mehr auf Fußball als auf alles andere konzentrieren“.

Noboa, der bei der Ankündigung das gelbe Trikot der Nationalmannschaft trug, zeigte sich zuversichtlich, dass die Nationalelf „sehr weit kommen“ werde. Ecuador ist zum fünften Mal bei einer WM dabei, am Montag trifft das Team zum Auftakt auf die Elfenbeinküste, bevor es gegen Curacao und Deutschland geht.

(SID)

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