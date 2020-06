Wieder nur ein positiver Corona-Test in Premier League

Die jüngste Runde der Corona-Tests in der englischen Fußball-Premier-League hat erneut nur ein positives Ergebnis gebracht. Das gab die Liga, die seit Mittwoch wieder spielt, am Donnerstag bekannt, sagte aber nicht, welcher der 20 Clubs betroffen ist. Insgesamt 1.541 Corona-Tests wurden am Montag und Dienstag durchgeführt. In den insgesamt neun Testrunden gab es in Summe nur 17 positive Resultate.

(APA/Reuters)

Artikelbild: Imago