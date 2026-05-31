Wiesberger beendet Austrian Alpine Open auf Rang vier

Bernd Wiesberger hat seinen zehnten Titel auf der DP World Tour verpasst. Der Burgenländer spielte am Sonntag im Finale der Austrian Alpine Open in Kitzbühel eine 66er-Runde und kam mit 15 unter Par sowie drei Schlägen Rückstand auf den geteilten vierten Rang. Den Sieg sowie 400.000 Euro Preisgeld sicherte sich der Japaner Kota Kaneko. Maximilian Steinlechner schob sich mit einem starken Finish noch auf Rang sieben vor, Sepp Straka wurde bei seinem Österreich-Comeback Zwölfter.

Wiesberger hatte von Rang fünf aus den Schlusstag in Angriff genommen und legte gut los. Auf den ersten neun Bahnen gelangen vier Birdies, womit der 40-Jährige zwischenzeitlich in Führung lag. Auf den „back nine“ verlor die Aufholjagd an Schwung, der Routinier verzeichnete nur mehr einen Schlaggewinn, bis kurz vor Schluss Regen und Gewittergefahr für eine Zwangspause sorgte. Danach unterlief dem ÖGV-Ass noch ein Bogey. Der geteilte vierte Platz ist sein zweitbestes Saisonergebnis, für das Wiesberger 100.000 Euro einstrich.

Steinlechner stark im Flight mit Straka

Straka und Steinlechner starteten kurz nach 7.00 Uhr in einem Flight und kamen ebenfalls ausgezeichnet in die Runde. Steinlechner spielte sich richtig in Fahrt und ließ bis zum elften Loch sechs Birdies steigen. Der Tiroler lag dadurch im Zwischenklassement mit Wiesberger an der Spitze. Von dort ging es schließlich wegen eines Bogeys am Schlussloch noch sechs Positionen zurück, am Ende stand eine 65er-Runde bzw. gesamt 14 unter Par zu Buche. „Natürlich wünscht man sich eine geile Runde am Sonntag. Ich war auch sehr nah dran, das Bogey am letzten Loch macht halt keinen Spaß. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden.“

Für den 26-Jährigen ist es dennoch das beste Tourergebnis seiner Karriere. „Das wird mich sicher ein bisschen nach vorne bringen. Ich meine, ich bin ja jetzt noch eher hinten angesiedelt, aber die Saison ist ja noch lang. Jetzt habe ich ein bissl einen Schwung gekriegt. Es geht schon in die richtige Richtung. Und spielerisch ist ja im Grunde alles da.“

Zufriedener Straka will wiederkommen

Straka konnte am Sonntag nicht ganz mit seinen Landsleuten mithalten. Der 33-Jährige kam auf fünf Birdies bei zwei Bogeys. Die daraus resultierende 67 ergab im Endklassement 12 unter Par bzw. einen Top-15-Platz. „Ich habe ganz gut gespielt. Es war ein bisschen unterschiedlich auf den Grüns, aber sonst war es eigentlich ein ziemlich gutes Turnier. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung“, meinte Straka, der nun kommende Woche auf die PGA-Tour zurückkehrt.

Österreichs Nummer eins möchte gerne im kommenden Jahr – dann finden die Austrian Alpine Open wieder in Henndorf am Wallersee statt – wieder abschlagen. „Ich würde schon sehr gern jedes Jahr spielen. Das ist auf jeden Fall mein Plan“, erklärte Straka. Dafür ist er allerdings auf eine entsprechende Turnierkoordination zwischen PGA und DP World Tour angewiesen.

(APA/red.) / Artikelbild: GEPA