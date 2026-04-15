WM-Aus bestätigt: Liverpools Ekitiké schwer verletzt

Die Verletzung von Hugo Ekitiké ist wie befürchtet so schwerwiegend, dass er die Fußball-WM im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada verpasst. Dies bestätigte der französische Nationaltrainer Didier Deschamps am Mittwoch.

Ekitiké war am Dienstag beim Aus des FC Liverpool im Viertelfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain verletzt ausgewechselt worden. Laut Medienberichten handelt es sich um einen Achillessehnenriss.

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„Er wird zu seiner Bestform zurückfinden, davon bin ich überzeugt. Ich wollte ihm aber meine volle Unterstützung sowie die des gesamten Trainerteams zusichern“, sagte Deschamps. Die Verletzung werde Ekitiké „leider daran hindern, die Saison mit Liverpool zu beenden und an der Weltmeisterschaft teilzunehmen“, fügte er hinzu.

Ekitiké (23) war im vergangenen Sommer von Eintracht Frankfurt zum englischen Spitzenklub Liverpool gewechselt. Im September feierte er sein Debüt in der französischen Nationalmannschaft, seitdem absolvierte er acht Länderspiele und hatte beste Chancen, von Deschamps für die WM berufen zu werden.

(SID) / Artikelbild: Imago