Arsenal vs. Sporting HEUTE live auf Sky Sport Austria

Am Mittwoch empfängt der FC Arsenal Sporting Lissabon ab 20:00 Uhr live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Die Sky Experten in der UEFA Champions League: Didi Hamann am Mittwoch

Analyse-Experte Marko Stankovic nimmt die Spielzüge der Spitzenmannschaften genauer unter die Lupe

Heimat der UEFA Champions League: 6 von 8 Matches des Viertelfinales live & exklusiv bei Sky

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Am Mittwoch steht noch das Duell zwischen dem FC Arsenal und Sporting Lissabon auf dem Programm. Die Londoner, welche die Ligaphase auf Platz Eins beendeten und im Wettbewerb noch ungeschlagen sind, gewannen das Hinspiel dank eines Treffers von Joker Kai Havertz in der ersten Minute der Nachspielzeit mit 1:0. Kann Arsenal die gute Ausgangslage im eigenen Stadion verwerten und ins Halbfinale einziehen oder sorgt Sporting für die große Überraschung? Das Spiel läuft auf Sky Sport Austria 1.

Am Mittwoch führt Anchor Constanze Weiss gemeinsam mit Didi Hamann durch die Sendung. An beiden Tagen sorgt Analyse-Experte Marko Stankovic für taktische Einblicke bei den Spitzenteams.

Die Rückspiele des Viertelfinals in der UEFA Champions League bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Mittwoch

20:00 Uhr

FC Arsenal – Sporting Lissabon live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Experten: Didi Hamann

Analyse-Experten: Marko Stankovic

Beitragsbild: Imago