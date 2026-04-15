Sorgen um verletztes PSG-Duo trüben Halbfinal-Einzug

Sorgen um ein PSG-Duo: Beim Viertelfinal-Rückspiel in Anfield mussten zwei Stars von Paris Saint-Germain verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Zunächst verließ Nuno Mendes das Feld , nach der Halbzeit erwischte es dann auch Desire Doue. Linksverteidiger Mendes hielt sich nach 38 Minuten den hinteren Oberschenkel. Für ihn kam der ehemalige Bayern-Profi Lucas Hernandez für PSG in die Partie.

HIGHLIGHTS | FC Liverpool – Paris Saint-Germain | Viertelfinal-Rückspiel

Kurz nach der Pause (48.) beharkten sich dann Doue und Liverpools Dominik Szoboslai an der Seitenlinie im Laufduell. Nach einem leichten Schubser des ehemaligen Salzburgers verlor Doue das Gleichgewicht und fiel anschließend auf das Knie.

PSG-Profi Doue humpelt vom Platz

Der Flügelflitzer kam nach einer Behandlungspause zwar noch einmal zurück auf das Feld, musste sich allerdings gleich wieder auf den Rasen setzen. Humpelnd verließ der 20-Jährige anschließend den Platz. Für ihn kam der gerade erst von einer Verletzung genesene Bradley Barcola.

(sport.sky.de/Red).

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