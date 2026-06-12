WM-Titel statt Torrekord: Mbappé würde „sofort unterschreiben“

Zweiter WM-Titel oder Miroslav Kloses Tor-Rekord? Kylian Mbappé fällt die Wahl leicht. Im Interview mit dem französischen TV-Sender M6 beantwortete der Torjäger der Équipe tricolore die Frage, ob er eigene Treffer bei Frankreichs Titelmission gegen den Goldpokal eintauschen würde, eindeutig: „Sofort! Ich würde sofort unterschreiben. Wenn es bedeutet, dass wir gewinnen, werde ich mit Freuden der Erste sein, der auf den Champs-Élysées feiert.“

Der 27-Jährige, 2018 mit Frankreich Weltmeister und vor vier Jahren unterlegener Finalist, geht mit zwölf WM-Toren in seine dritte Endrunde – nur noch vier Treffer trennen ihn vom Rekordschützen und Weltmeister Klose, der mit Deutschland viermal dabei war (2002, 2006, 2010, 2014).

Es sei „ein tolles Gefühl, in der ewigen Torschützenliste ganz oben zu stehen, auch wenn ich nicht weiß, ob es ganz fair ist, da die anderen Jungs viel älter sind als ich“, sagte Mbappé mit einem Lachen. „Natürlich möchte ich weiterhin Geschichte schreiben. Aber am allermeisten wünsche ich mir, mit dem Pokal nach Frankreich zurückzukehren“, erklärte der Angreifer von Real Madrid.

Les Bleus gehören zum engeren Favoritenkreis beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada. Vor dem Auftakt gegen den Senegal am Dienstag lautet Mbappés Selbstappell: „Man muss seine Emotionen im Griff haben.“ Bei einer WM gebe es „definitiv einige schwierige Momente“, das Team müsse „leiden, um Geschichte zu schreiben. Wir haben bereits einmal Geschichte geschrieben, und jetzt wollen wir es wieder tun.“

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