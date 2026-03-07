Yamal-Siegestor: Barca baut Tabellenführung wieder aus

Der FC Barcelona liegt in der spanischen Fußball-Meisterschaft wieder vier Zähler vor Real Madrid.

Lamine Yamal traf beim 1:0-Auswärtserfolg bei Athletic Bilbao am Samstagabend entscheidend für die Katalanen. Der Jungstar wuchtete den Ball in der 68. Minute mit links ins Kreuzeck. Real hatte bereits am Vortag bei Celta Vigo erst spät das Siegestor zum 2:1-Sieg erzielt. Bei den Madrilenen fehlte David Alaba aufgrund einer Wadenblessur. Nach 27 Spieltagen bleibt Barca mit 67 Punkten vor Erzrivale Real (63) an der Tabellenspitze.

Barca kommt nach Pokal-Aus wieder in die Spur

Vier Tage nach dem bitteren Aus im spanischen Pokal gegen Atlético Madrid erzielte Yamal in der 68. Minute das Tor des Tages für den Titelverteidiger. Barca hatte am Dienstag im Halbfinal-Rückspiel der Copa del Rey Atlético 3:0 geschlagen, nach dem 0:4 im Hinspiel war das aber zu wenig für den Einzug ins Endspiel am 25. April in Sevilla.

In der Meisterschaft bleiben die Katalanen dagegen auf Kurs, auch wenn es in Bilbao lange bis zur Führung dauerte. Der eingewechselte Pedri legte für Yamal auf, und der spanische Europameister traf mit einem präzisen Schlenzer ins Eck. Real hatte am Freitag mit einem 2:1 bei Celta Vigo vorgelegt.

(APA/SID).

Beitragsbild: Imago.