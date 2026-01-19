Zeichen gegen Gewalt: Sturm präsentiert neues Europacup-Trikot

Der SK Sturm Graz wird bei seinem anstehenden Europa-League-Gastspiel bei Feyenoord Rotterdam mit speziellen Trikots samt einer wichtigen Botschaft darauf antreten.

Aufgrund der strengeren Sponsoren-Richtlinien in den Niederlanden müssen die Grazer eine Änderung vornehmen. Diese wird einem sichtbaren Zeichen gegen Gewalt an Frauen gewidmet: In Rotterdam läuft Sturm daher mit dem Slogan „Stop Violence against Women“ auf und will so auf die seit 2023 bestehende Kooperation sowie die wichtige Arbeit der Frauenhäuser Steiermark aufmerksam machen.

Die Trikots werden als limitierte Auflage auch für Fans erwerbbar sein. Dazu werden einige in Rotterdam verwendete Leibchen versteigert. Der gesamte Erlös wird der Kampagne „STURM HILFT“ zu Gute kommen. Bereits im Sommer im Champions-League-Playoff gegen Bodö/Glimt liefen die Grazer mit einem speziellen „Inklusionstrikot“ auf.

Tebbich: Gesellschaftliche Verantwortung bei Sturm „keine bloße Floskel“

„Die Sturmfamilie steht wie immer zusammen und zeigt, dass unser Leitsatz zum Thema soziale und gesellschaftliche Verantwortung keine bloße Floskel ist, sondern gelebt wird“, betont Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich die wichtige Botschaft des Trikots.

(Red./APA/SK Sturm Graz.)

Beitragsbild: X -sksturm.