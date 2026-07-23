Zu-Null-Sieg in Lettland: Austria startet souverän in ECL-Quali

Die Wiener Austria ist erfolgreich in die neue Saison gestartet.

Die Violetten legten am Donnerstag mit einem 2:0-Sieg beim FK Liepaja in Lettland den Grundstein zum Aufstieg in die 3. Qualifikationsrunde der Conference League. Die Tore im Zweitrunden-Hinspiel in Jurmala erzielten Florian Wustinger (31.) und Moritz Wels (55.). Das Rückspiel steigt nächsten Donnerstag in Favoriten. Davor wartet auf die Austria am Sonntag noch der Cup-Auftakt beim Wiener Sport-Club.

Neuzugänge Buhari und Feddersen in der Startelf

Austria-Trainer Stephan Helm beorderte wie im abschließenden Test gegen Paksi aus Ungarn (4:1) mit Ibrahim Buhari und Jonas Feddersen zwei Neuzugänge in die defensive Dreierkette. In deren Zentrum ersetzte der zuletzt verletzte Abwehrchef Aleksandar Dragovic ab der Pause Lee Kang-hee. Dessen südkoreanischer Landsmann Lee Tae-seok war nach der WM erst diese Woche zur Mannschaft gestoßen und kam im Baltikum noch nicht zum Einsatz.

Die Wiener taten sich auf dem regennassen Geläuf in Jurmala – Liepaja musste wegen des von einem Rockkonzert unbespielbar gemachten Rasens im eigenen Stadion in den rund 200 km entfernten Badeort an der Ostsee ausweichen – besonders in der Anfangsphase schwer. Der Tabellenfünfte der lettischen Ganzjahresmeisterschaft strahlte vor 1.000 Zuschauern, darunter 200 lautstarke Austrianer, durch Stürmer Ede Oloko einige Male Gefahr aus.

Wustinger und Wels treffen

Bei der ersten Austria-Chance setzte Kapitän Manfred Fischer den Ball nach einem Corner per Kopf knapp am Lattenkreuz vorbei (11.). Nach einer halben Stunde schupfte Johannes Eggestein einen Freistoß aus zentraler Position in den Strafraum. Dort legte Fischer mit dem Kopf zurück auf Wustinger, der aus der Drehung sehenswert abschloss. Für den 23-jährigen Eigenbauspieler, der drei Kreuzbandrisse hinter sich hat und erst im April nach eineinhalb Jahren Verletzungspause sein Comeback gegeben hatte, war es der Premierentreffer für die Kampfmannschaft der Violetten.

Eggestein schoss knapp am langen Eck vorbei (44.), der eingewechselte Wels tat es ihm nach der Pause gleich (50.). Fünf Minuten später schlug der Leih-Rückkehrer von der WSG Tirol dann zu. Eggestein hatte ihm den Ball nach einer Flanke von Vasilije Markovic per Kopf serviert, Wels traf im zweiten Versuch.

Die Austria wurde im Lauf der zweiten Hälfte immer dominanter. Der Sieg hätte höher ausfallen können. Der eingewechselte Neo-Stürmer Julian Hettwer blockte aber einen Versuch von Matteo Schablas, anstatt aus dem Weg zu gehen und seinem Kollegen freie Schussbahn auf das fast leere Tor zu ermöglichen (74.). Im Finish bewahrte Youngster Valentin Toifl bei seinem Pflichtspiel-Debüt die Violetten vor einem Gegentreffer, indem er vor der Linie rettete (89.).

Die Ausgangsposition vor dem Rückspiel ist damit sehr gut. In der 3. Quali-Runde würde der Aufsteiger aus dem Duell von AEK Larnaka mit Beitar Jerusalem auf die Wiener warten. Für den Einzug in die Ligaphase der Conference League ist danach noch eine weitere Playoff-Runde zu überstehen.