Zwei WM-Viertelfinalisten fix: Der Spielplan der K.o.-Phase

Der WM 2026 K.o.-Phasen-Spielplan nimmt immer mehr Form an: Sky Sport Austria gibt einen Überblick über alle Duelle, Ergebnisse und Termine vom Sechzehntelfinale über das Achtelfinale bis zum Finale. Alle Beginnzeiten sind in MESZ angegeben.

Der aktualisierte Turnierbaum zeigt den kompletten Weg ins Endspiel – inklusive möglicher Kracher-Duelle in den kommenden Runden.

WM 2026 Achtelfinale: Spielplan mit Uhrzeiten

Nach dem Sechzehntelfinale geht es im Achtelfinale der WM 2026 direkt mit mehreren spannenden Duellen weiter. Unter anderem trifft Portugal auf Spanien, während Brasilien gegen Norwegen um den Einzug ins Viertelfinale kämpft.

Samstag, 4. Juli 2026

Kanada – Marokko 0:3

Paraguay – Frankreich 0:1

Sonntag, 5. Juli 2026

Brasilien – Norwegen, 22.00 Uhr in New Jersey

Montag, 6. Juli 2026

Mexiko – England, 02.00 Uhr in Mexiko-Stadt

Portugal – Spanien, 21.00 Uhr in Dallas

Dienstag, 7. Juli 2026

USA – Belgien, 02.00 Uhr in Seattle

Argentinien – Ägypten, 18.00 Uhr in Atlanta

Schweiz – Kolumbien, 22.00 Uhr in Vancouver

WM 2026 K.o.-Phase Spielplan: Viertelfinale

Im Viertelfinale der WM 2026 warten die nächsten entscheidenden Spiele auf dem Weg zum Titel. Die Sieger der Achtelfinal-Duelle kämpfen an vier verschiedenen Spielorten um den Einzug ins Halbfinale.

Donnerstag, 9. Juli 2026

Frankreich – Marokko, 22.00 Uhr in Boston

Freitag, 10. Juli 2026

Sieger Dallas – Sieger Seattle, 21.00 Uhr in Los Angeles

Samstag, 11. Juli 2026

Sieger New Jersey – Sieger Mexiko-Stadt, 23.00 Uhr in Miami

Sonntag, 12. Juli 2026

Sieger Atlanta – Sieger Vancouver, 03.00 Uhr in Kansas City

Halbfinale, Spiel um Platz 3 und Finale der WM 2026

Die beiden Halbfinals der WM 2026 finden Mitte Juli statt. Danach folgen das Spiel um Platz drei und das große Finale in New Jersey.

Dienstag, 14. Juli 2026

Sieger Boston – Sieger Los Angeles, 21.00 Uhr in Dallas

Mittwoch, 15. Juli 2026

Sieger Miami – Sieger Kansas City, 21.00 Uhr in Atlanta

Spiel um Platz 3

Samstag, 18. Juli 2026

Verlierer HF1 – Verlierer HF2, 23.00 Uhr in Miami

Finale

Sonntag, 19. Juli 2026

Sieger HF1 – Sieger HF2, 21.00 Uhr in New Jersey

WM 2026 K.o.-Phase Spielplan: Alle Duelle im Überblick

Sechzehntelfinale der WM 2026

Montag, 29. Juni 2026

Brasilien – Japan 2:1

Deutschland – Paraguay 3:4 n.E.

Dienstag, 30. Juni 2026

Niederlande – Marokko 3:4 n.E.

Elfenbeinküste – Norwegen 1:2

Frankreich – Schweden 3:0

Mittwoch, 1. Juli 2026

Mexiko – Ecuador 2:0

England – DR Kongo 2:1

Belgien – Senegal 3:2 n.V.

Donnerstag, 2. Juli 2026

USA – Bosnien-Herzegowina 2:0

Spanien – Österreich 3:0

Freitag, 3. Juli 2026

Portugal – Kroatien 2:1

Schweiz – Algerien 2:0

Australien – Ägypten 2:4 n.E.

Samstag, 4. Juli 2026

Argentinien – Kap Verde 3:2 n.V.

Kolumbien – Ghana 1:0

WM 2026 Turnierbaum: Der Weg ins Finale

Der Turnierbaum der WM 2026 zeigt alle möglichen Duelle bis zum Endspiel. Bereits im Achtelfinale kommt es zu mehreren spannenden Begegnungen: Brasilien trifft auf Norwegen, Mexiko bekommt es mit England zu tun und Portugal duelliert sich mit Spanien.

Der WM 2026 K.o.-Phase Spielplan wird laufend aktualisiert, sobald weitere Ergebnisse feststehen und neue Duelle im Turnierbaum fixiert sind.