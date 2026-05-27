Zweiter Europacup-Triumph: Glasner auf den Spuren von Happel

Trainer Oliver Glasner ist durch den Conference-League-Titel mit Crystal Palace in einen elitären Kreis österreichischer Trainer vorgestoßen.

Nach dem Sieg in der Europa League 2022 mit Eintracht Frankfurt und dem diesjährigen Triumph in der Conference League zum Ende seiner Palace-Amtszeit hat Glasner nun zwei Titel auf europäischer Ebene gewonnen.

HIGHLIGHTS | Crystal Palace – Rayo Vallecano

Glasner wie einst Happel und Guttmann

Dieses Kunststück haben vor dem gebürtigen Salzburger nur zwei österreichische Trainer geschafft: Bela Guttmann und Ernst Happel. Guttmann gewann als Trainer in den Jahren 1961 und 1962 mit Benfica Lissabon den damaligen Meistercup, das heutige Pendant zur Champions League.

Selbigen Titel holte auch der legendäre Ernst Happel zweimal jedoch mit unterschiedlichen Teams. Im Jahr 1970 triumphierte er als Trainer von Feyenoord Rotterdam, 13 Jahre später führte er den Hamburger SV zum Meistercup-Sieg.

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