Absage an Real & Bayern: ManCity-Verteidiger verlängert Vertrag

Der frühere Leipzig-Profi Josko Gvardiol hat seinen Vertrag bei Manchester City vorzeitig verlängert.

Wie der englische Spitzenklub am Dienstag mitteilte, unterschrieb der kroatische Nationalspieler einen Vertrag bis 2031, der zudem eine Option auf weitere zwölf Monate enthält. Sein bisheriger Vertrag hatte noch zwei Jahre Gültigkeit.

„Es ist der beste Verein der Welt, bei dem man spielen kann“, sagte der 24-Jährige. Der Innenverteidiger war 2023 für rund 100 Millionen Euro von RB Leipzig auf die Insel gewechselt. Zuletzt war er mit einem Wechsel zu Real Madrid und Bayern München in Verbindung gebracht worden. „Sobald ich wusste, dass City meinen Vertrag verlängern wollte, hatte ich sofort das Gefühl, dass es genau das ist, was ich wollte“, sagte Gvardiol.

Citys Sportdirektor Hugo Viana lobte den Abwehrspieler als einen „der besten Verteidiger der Welt.“ In Manchester kommt er bislang auf 122 Pflichtspiele und wurde 2024 englischer Meister.