Altach müht sich in zweite Cup-Runde – deutlicher Sieg für WAC

Der SCR Altach wendet als Cup-Vorjahresfinalist eine Blamage ab und steht dank eines 1:0-Sieges in der nächsten Runde.

Die Vorarlberger siegten nur knapp mit 1:0 bei Regionalligist SC Leobendorf. Der Wolfsberger AC setzte sich hingegen beim FC Lauterach mit 5:1 durch.

Massombo erlöst Altach – WAC lässt wenig Zweifel

Altach plagte sich über lange Strecken und musste bis zur 67. Minute auf den erlösenden Treffer durch Yann Massombo warten. Die Hereingabe dafür steuerte Neuzugang Niklas Niehoff bei. Patrick Greil hatte zuvor in der gefährlichen Zone den Ball erobert.

Weitaus weniger Mühe hatte der WAC in Lauterach: Neuzugang Giacomo Vrioni (27.) sowie Marco Schabauer (31., 38.) per Doppelpack sorgten für einen komfortablen 3:0-Halbzeitvorsprung. In der zweiten Spielhälfte mussten die Kärntner einen Gegentreffer hinnehmen (55.). Sankara Karamoko (76.) stellte aber etwas später den Drei-Tore-Vorsprung wieder her, ehe Vrioni auf 5:1 stellte (80.).