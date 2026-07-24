Klare Auftaktsiege für Ried & WSG zum ÖFB-Cup-Start

Zum Start der neuen ÖFB-Cup-Saison nehmen sowohl die SV Ried als auch die WSG Tirol ihre Auftakthürden souverän.

Ried gewinnt beim ehemaligen Zweitligisten FC Dornbirn mit 5:1, die WSG schlägt Viertligist SC Wieselburg sogar mit 6:0.

Fünf Ried-Tore – Baden Frederiksen mit Hattrick

Sowohl die Innviertler als auch die Tiroler ließen früh wenig Zweifel am erwarteten Weiterkommen. Für die SVR steuerte Evan Eghosa Aisowieren (30., 45.) einen Doppelpack in der ersten Spielhälfte bei. Auf den Anschlusstreffer reagierten die Rieder kurze Zeit später mit ihrem dritten Treffer durch Samuel Chukwudi (59.) sowie dem 4:1 durch Lukas Malicsek (72.). Der fünfte SVR-Treffer fiel in der Nachspielzeit durch Leihspieler Tobias Lund Jensen.

Auch die WSG traf schon im ersten Durchgang zweifach dank Ademola Ola-Adebomi (23.) und Nikolai Baden Frederiksen (44.). Noch deutlicher gestaltete sich die zweite Hälfte: Baden Frederiksen vollendete seinen Hattrick (52., 71.), ebenso trafen Mazou Bambara (61.) und Lukas Hinterseer (78.).