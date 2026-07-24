Verstappen weicht Zukunftsfragen weiter aus

Formel-1-Pilot Max Verstappen möchte sich weiterhin nicht zu seiner Zukunft äußern.

Vor dem Grand Prix in Ungarn wiegelte der vierfache Weltmeister alle Gerüchte ab. „Ich fühle mich gut, und wenn ich sage, dass es dazu nichts zu sagen gibt, dann deshalb, weil nichts passiert“, sagte der viermalige Weltmeister am Freitag. Er fokussiere sich vollkommen darauf, das Maximum aus seinem Red Bull herauszuholen – das sei schon kompliziert genug.

Auf die zweite Hälfte der Saison blickt der 28 Jahre alte Niederländer dennoch optimistisch: „An manchen Wochenenden war die Leistung etwas berechenbarer, an anderen hatten wir Probleme. Aber es geht aufwärts.“ Das Red-Bull-Team sei für ihn „wie eine zweite Familie“, fügte er an.

Neben all den Spekulationen über einen Wechsel des aktuellen WM-Siebten ist jedoch bekannt, dass Verstappen sich aus der Königsklasse des Motorsports verabschieden wird, sobald ihm das Rennfahren keinen Spaß mehr macht. Das hatte der Red-Bull-Star bereits vor einigen Monaten selbst klargestellt.